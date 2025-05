São Paulo vai transformar estação do Metrô em abrigo durante onda de frio

O governo de São Paulo vai instalar um abrigo na estação Pedro II, da linha vermelha do Metrô, para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade durante as baixas temperaturas previstas para os próximos dias.

O que aconteceu

O abrigo será aberto às 19h de amanhã. De acordo com o governo paulista, o local vai funcionar como abrigo até o próximo domingo, das 19h às 8h. A Prefeitura de São Paulo deixará uma ambulância disponível permanentemente na estação, além da instalação de banheiros químicos para uso das pessoas acolhidas.

Serão disponibilizadas 100 vagas para o abrigo, com direito a pernoite. Os acolhidos também receberão cobertores, doação de roupas e um jantar serviço pelo programa Bom Prato.

O abrigo é destinado a receber homens, mulheres, famílias e animais de estimação. Os animais recebidos contarão com espaço adequado e fornecimento de ração.

Os acolhidos receberão um tíquete para tomarem café da manhã na unidade do Bom Prato da rua 25 de Março. Na quinta-feira, a chegada de uma frente fria provocará aumento de nuvens, chuva fraca e início da queda nas temperaturas, inclusive, nesta data previsto o fenômeno da "mínima invertida", que ocorre quando as temperaturas mínimas não são registradas nas primeiras horas do dia, mas sim no período da tarde e noite.

Sexta-feira pode ser o dia mais frio do ano, segundo previsão. Temperaturas podem ficar abaixo dos 10°C em diversas regiões da Grande São Paulo e também no interior paulista. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou às 8h de hoje o estado de alerta para baixas temperaturas em toda a capital.

"Não há expectativa de chuva forte para a capital paulista, mas o sistema será precedido por fortes rajadas de vento que podem exceder os 60km/h. Há inclusive, alta probabilidade de quebra de recorde de temperatura mínima do ano", disse o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.