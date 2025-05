Abercrombie & Fitch divulga lucro acima do esperado e vendas recordes

A Abercrombie & Fitch, varejista de vestuário, divulgou nesta quarta-feira, 28, resultados do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas dos analistas. O lucro ajustado foi de US$ 1,59 por ação, acima dos US$ 1,36 esperados por analistas consultados pela FactSet.

As vendas líquidas somaram um valor recorde de US$ 1,1 bilhão, alta de 8% em relação ao ano anterior e acima da estimativa de US$ 1,06 bilhão. No entanto, o número ficou abaixo dos US$ 1,58 bilhão registrados no trimestre anterior.

A empresa também atualizou partes de sua projeção para o ano fiscal. A administração agora prevê crescimento das vendas líquidas entre 3% e 6%, ante a faixa anterior de 3% a 5%.

O lucro líquido por ação diluída é estimado entre US$ 9,50 e US$ 10,40, abaixo da faixa anterior de US$ 10,50 a US$ 11,40.

Às 11h12 (de Brasília), as ações da Abercrombie & Fitch saltavam 28,59% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.