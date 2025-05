6 conselhos de nutricionistas para você comer melhor

Entre as funções de um nutricionista está elaborar planos alimentares visando promover a saúde por meio da alimentação, seja tratando, prevenindo alguma doença ou condição clínica. Mas será que esses profissionais seguem aquilo que pregam ou recomendam?

A pedido de VivaBem, três nutricionistas compartilham seis táticas que eles têm para comer melhor.

1. "Organizo e defino meu cardápio da semana"

A organização é essencial para uma vida com hábitos saudáveis e requer um pouco de tempo e atenção, mas não a ponto de ser tão radical que gere cobrança excessiva, sofrimento e culpa. Se demanda muito tempo e preocupação, é porque algo não está funcional. O planejamento precisa ser conforme a realidade da rotina de cada um, e não uma versão utópica que é impossível realizar.

A dica é planejar com antecedência o que fará, para não acabar comendo errado. Tire um dia da semana para planejar, elencar opções do que quer comer na semana em cada refeição e verificar se você tem esses alimentos em casa ou se é necessário comprá-los.

2. "Cozinho e tenho sempre o básico em casa"

Fazer sua própria comida ajuda a ter um melhor contato e conexão com os alimentos e com as suas escolhas. Vale cozinhar um pouco a mais, deixando o que sobrar para a próxima refeição ou congelar para usar em outro dia.

Como nem sempre é possível preparar tudo, tente sempre ter o básico em casa, como frutas, ovos e vegetais cozidos. Isso ajuda a manter um padrão alimentar saudável, minimizando a probabilidade de precisar pedir comida por algum aplicativo ou até mesmo ficar sem saber o que comer.

Imagem: iStock

3. "Faço uma lista de compras e não vou ao mercado com fome"

Conforme os alimentos vão acabando, já anote em um bloco de notas o que falta —isso facilita na hora de fazer a lista completa. Com ela, você evita se esquecer de comprar os alimentos e produtos necessários, e a lista também reduz a influência das propagandas, diminuindo a possibilidade de comprar por impulso e gastar mais.

Também é importante nunca ir ao mercado com fome, porque isso faz com que você escolha produtos não tão necessários, gaste mais e se esqueça do que realmente precisava comprar.

As quantidades de idas ao mercado variam para cada pessoa, mas, no geral, deixe para comprar os alimentos não perecíveis, como arroz, macarrão, farinhas, açúcar, num intervalo maior (como uma vez por mês). Em um intervalo mais curto, como a cada 15 dias, vá ao açougue, por exemplo, e toda semana vá à feira para comprar frutas e vegetais. A dica é comprar frutas em estágios diferentes de maturação, para que durem mais tempo.

No caso dos vegetais, quando não é possível ir à feira, vale comprá-los no dia específico em que chegam frescos no hortifrúti. Programe a quantidade que você vai usar no período de uma semana, para diminuir o risco de faltar, sobrar ou desperdiçar.

4. "Deixo alguns alimentos prontos, cortados e congelados"

Separe os alimentos que demandam mais tempo para ficar prontos, como o feijão, por porções individuais, deixe no congelador e tire conforme a necessidade.

Faça o mesmo com vegetais como brócolis, couve-flor e vagem, mas utilize a técnica do branqueamento —dois minutos na água fervente e em seguida coloque na água com gelo. Além disso, também é possível comprar vegetais e frutas já higienizadas e cortadas. No freezer, identifique os congelados com nome e data do congelamento, usando sempre o mais antigo primeiro.

Para quem não gosta de congelar, é possível deixar os vegetais cozidos prontos na geladeira. De forma geral, deixar os alimentos cortados e congelados facilita na hora de preparar refeições completas ao longo da semana.

Imagem: Thinkstock

5. "Vario e experimento novos alimentos"

Diversificar os alimentos aumenta a chance de apresentar todos os nutrientes para o organismo. Isso permite explorar novos sabores e evita enjoar de outros. Tente não comprar tudo igual todas as vezes que for ao mercado. Quando for à feira, por exemplo, procure experimentar novos alimentos.

6. "Escuto os sinais de fome e de saciedade e não me culpo ao comer"

Entenda quando você sente fome ou quando está com vontade de comer. Isso ajuda a fazer melhores escolhas e a não se sentir culpado.

Uma das dicas para comer saudável é entender que todos os alimentos podem fazer parte da vida, tanto os saudáveis, que devem aparecer com uma maior frequência, quanto aqueles mais calóricos ou mais palatáveis, que não devem aparecer com tanta frequência assim.

*Com informações de reportagem publicada em 11/10/2021