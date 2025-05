Xiaomi tem receita recorde com fortes vendas de smartphones e carros no 1º trimestre

A Xiaomi registrou receita recorde no primeiro trimestre de 2025, impulsionada pelas vendas robustas de seus smartphones e veículos elétricos, apesar dos ventos contrários da demanda. A empresa de Pequim disse nesta terça-feira, 27, que seu lucro líquido no primeiro trimestre mais do que dobrou em relação ao ano anterior, para 10,92 bilhões de yuans, o equivalente a US$ 1,52 bilhão. A receita subiu 47%, para 111,29 bilhões de yuans.

Os analistas consultados pela Visible Alpha esperavam que a fabricante chinesa registrasse um lucro de 8,23 bilhões de yuans sobre uma receita de 109,06 bilhões de yuans.

O negócio de smartphones continuou sendo o maior gerador de receita, com um aumento de 8,9% nas vendas no trimestre - para 50,6 bilhões de yuans. A empresa alcançou um crescimento ano a ano por 7 trimestres consecutivos.

Uma ajuda das políticas do governo chinês para impulsionar o consumo também elevou as vendas de outros produtos eletrônicos da Xiaomi durante o trimestre.

Os negócios de veículos elétricos, IA e novas iniciativas tiveram uma receita total de 18,6 bilhões de yuans no período, com uma margem de lucro bruto de 23,2%. "Continuamos a avançar em nossa estratégia corporativa de 'Homem × Carro × Casa'", pontuou a empresa.

Na semana passada, a Xiaomi informou que investiria quase US$ 7 bilhões em design de chips ao longo de uma década.

*Com informações da Dow Jones Newswires