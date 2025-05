Wall St sobe após feriado com alívio sobre tarifas da UE

Por Shashwat Chauhan e Kanchana Chakravarty

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta terça-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou sua ameaça de tarifas sobre as importações da União Europeia, aliviando as tensões comerciais entre os EUA e o bloco europeu e melhorando a confiança dos investidores.

No domingo, Trump voltou atrás em sua ameaça de impor tarifas de 50% sobre as importações da UE no próximo mês, restabelecendo o prazo de 9 de julho para permitir discussões entre Washington e o bloco de 27 países.

"O estilo de negociação do presidente Trump já é conhecido. Ele vai atacar com força e depois eles poderão recuar um pouco", disse Joe Saluzzi, codiretor de negociação de ações da Themis Trading.

Os movimentos nos ativos dos EUA eram mais pronunciados com nesta sessão com o retorno dos investidores após o feriado do Memorial Day.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,94%, para 41.995,51 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 1,33%, a 5.880,48 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,78%, para 19.070,58 pontos.

A maioria das ações de megacaps e de crescimento tinha alta, com a Nvidia ganhando cerca de 2,7%. A empresa vai divulgar seu balanço trimestral após o fechamento dos mercados na quarta-feira.

Todos os 11 principais subsetores do S&P 500 subiam, com os setores de bens de consumo discricionário e de tecnologia da informação apresentando os maiores ganhos.