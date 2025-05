Wall St abre em alta após feriado com alívio sobre tarifas de Trump

(Reuters) - Wall Street abriu em alta nesta terça-feira depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduziu sua ameaça de tarifas sobre as importações da União Europeia, aliviando as tensões comerciais com bloco europeu e aumentando a confiança dos investidores.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,59% na abertura, para 41.849,04 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,88%, para 5.854,07, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,48%, para 19.014,436 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)