Viva, portal de notícias 50+, é lançado em parceria entre Broadcast e Banco Mercantil

As projeções demográficas apontam que a população brasileira deixará de ser jovem em breve. Pensando nessa lógica, Broadcast Agência Estado e Banco Mercantil se unem em uma parceria e lançam um novo portal de notícias no Brasil com foco nas pessoas maduras e experientes. Nasce o portal Viva (www.viva.com.br).

Até 2050, a atual fatia de idosos na população vai dobrar. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2000 a 2023, a proporção de idosos (60 anos ou mais) na população brasileira quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. E em 2070, aproximadamente 40% dos brasileiros serão idosos. Isso significa que essas pessoas, em boa parte, serão responsáveis pela dinâmica política, econômica e social do País.

"Estamos confiantes de que o Viva será um dos melhores sites do Brasil, com uma oferta ampla de conteúdos exclusivos e diversificados", afirma Gustavo Ioriatti, diretor de Novos Negócios da Broadcast Agência Estado.

Trazendo o futuro a valor presente, o portal de notícias Viva se propõe a vencer o preconceito por idade, ou etarismo, existente em várias esferas da sociedade, como, por exemplo, no mercado de trabalho. O contingente de pessoas 50+ empregadas gira em torno de 27% atualmente, mas dentro das empresas a média de funcionários nessa faixa etária é de apenas entre 3% a 5%, segundo a consultoria Maturi.

Um estudo realizado pelas empresas Robert Half e Labora revelou que 66% dos desempregados acima dessa faixa etária atribuem a esse fator as dificuldades para encontrar novas oportunidades. O levantamento mostrou também que 80% das empresas não possuíam métricas claras para medir o sucesso das iniciativas de inclusão geracional.

Diversidade etária é uma pauta latente na esfera ESG e o Viva chega para ser o companheiro do público 50+ nesta jornada.

"A inversão da pirâmide etária é um fato e que está cada vez mais próximo. O Viva nasce como um veículo necessário, que entende, respeita e valoriza as pessoas 50+. Estamos olhando para esse futuro com sensibilidade, inteligência e responsabilidade", diz Bruno Simão, vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil.

O portal Viva, disponível em www.viva.com.br, traz informações de interesse das pessoas maduras. A jornada da longevidade tem pautas de saúde, carreira, cultura, tecnologia, direitos e muito mais.

"Quando observamos o mercado, e o jornalismo tradicional não é diferente, percebemos que ele ainda está focado nos jovens, enquanto o Brasil vem envelhecendo rapidamente. Nosso desafio é mudar essa lógica, oferecendo conteúdo de qualidade, relevante e feito sob medida para quem tem mais histórias para contar e ainda muitos anos para viver", comenta Simão.

Seções variadas

Os leitores vão encontrar os assuntos que os levarão a essa caminhada em sessões facilmente identificadas no menu da home page.

Em Saúde e Bem-estar, o leitor acompanhará notícias do ecossistema mais importante para se viver bem. São assuntos como avanços da medicina, inovação em tratamentos, fármacos, prevenção de doenças e etc. Hábitos saudáveis que envolvem esporte, condicionamento físico, alimentação e nutrição também compõem essa seção. E claro que o cuidado com a mente tem espaço garantido em matérias com psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Viver bem e com saúde também envolve relacionamentos, sexualidade, família, religiosidade, meditação, entre outros assuntos que serão abordados.

Cultura e Lazer trará novidades e entrevistas sobre cinema, séries, teatro, arte, literatura, hobbies, música, games, internet, gastronomia, restaurantes, bares, drinques, vinhos, celebridades e muito mais.

Nunca é tarde para se reinventar e prosperar. Essa é uma verdade que será acompanhada sistematicamente na editoria Carreira e Educação. Serão abordados assuntos sobre profissão, universidade, cursos, case de sucesso, oportunidade de carreira e negócios, empreendedorismo e outros.

Quem já não ouviu a frase, "viajar é preciso"! Em Estilo de Vida, o Viva convida os leitores a planejar a sonhada viagem para os mais diversos destinos com roteiros especialmente pensados para as pessoas mais maduras. Essa seção também terá conteúdos sobre beleza, moda, coleta seletiva, reciclagem, economia circular, água e saneamento, energia limpa, clima, biodiversidade e vida alternativa.

O cuidado com as finanças será apresentado em Dinheiro. São matérias importantes para a saúde financeira que abordarão a importância, por exemplo, de um planejamento financeiro para que a longevidade seja próspera. Investimentos, finanças pessoais, educação financeira, plano e seguros (saúde, vida, patrimonial, viagens, etc), previdência, custo de vida, crédito, endividamento, emprego, renda são alguns dos assuntos abordados por especialistas.

Em Cidadania e Direitos os leitores acompanharão informações sobre pensão, divórcio, direito de família, união estável, herança, aposentadoria, declaração de IR, impostos e contribuições, políticas públicas, legislação e tudo que envolve sua inserção como indivíduo na sociedade.

E em um mundo em constante evolução e transformação, Tecnologia traz tudo sobre inovação, meios de pagamentos, redes sociais e novas ferramentas que chegam ao mercado diariamente para facilitar a vida das pessoas.

O novo portal conta com uma área Premium com muitos conteúdos especiais, além de acesso antecipado às notícias do site.