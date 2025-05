Vendas de carros da Tesla na Europa despencam 49% em abril

Por Jesus Calero

(Reuters) - As vendas da Tesla na Europa caíram 49% em abril em relação ao ano anterior, apesar da expansão de 27,8% nas vendas gerais de carros elétricos na região.

O mercado como um todo de veículos da Europa permaneceu praticamente estável na comparação com um ano antes, mostrando oscilação negativa de 0,3%, com o maior crescimento nos emplacamentos vindo de carros elétricos e híbridos plug-in, segundo dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

A contínua queda das vendas da Tesla na Europa ocorre em meio ao fortalecimento de montadoras chinesas na região.

As vendas de veículos em abril na União Europeia, Reino Unido e na Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) caíram para 1,07 milhão de carros, depois de um crescimento de 2,8% no mês anterior, mostraram os dados da ACEA.

As vendas da Tesla caíram pelo quarto mês consecutivo, com queda de 49% em relação ao ano anterior, e sua participação no mercado total caiu quase pela metade, para 0,7%, de 1,3% há um ano.

Os emplacamentos de veículos da montadora estatal chinesa SAIC Motor e da Mitsubishi cresceram 24,5% e 22,1%, respectivamente, enquanto a Mazda teve queda de 24,5%.

Os veículos eletrificados - BEV, HEV ou PHEV - vendidos no bloco foram responsáveis por 59,2% dos emplacamentos de carros em abril, em comparação com 47,7% no ano anterior.

Entre os maiores mercados da UE, as vendas totais de carros na Espanha e na Itália aumentaram 7,1% e 2,7%, respectivamente, enquanto na França e na Alemanha caíram 5,6% e 0,2%. Na Reino Unido, os licenciamentos caíram 10,4%.