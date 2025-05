Vendas da Tesla caem pela metade na União Europeia - Montadora chefiada por Elon Musk tem forte retrocesso de vendas num momento em que os carros elétricos ganham terreno no bloco europeu.As vendas da montadora americana de carros elétricos Tesla na União Europeia (UE) caíram pela metade em abril na comparação com o mesmo mês de 2024, de acordo com números divulgados nesta terça-feira (27/05) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (Acea).

Isso ocorre num momento em que as vendas de carros elétricos continuam crescendo na UE, com uma alta de 26,4% nos primeiros quatro meses de 2025 na comparação anual, e de 34,1% só em abril, chegando a uma participação de mercado de 15,3%. Esses números não incluem os veículos híbridos.

No caso da Tesla, as vendas na UE caíram 52,6% em abril e 46,1% no acumulado do ano, na comparação com os mesmos períodos do ano anterior, e a participação no mercado total de veículos novos caiu de 1,3% para 0,6% em abril, de acordo com a Acea.

Nos primeiros quatro meses de 2025, a Tesla vendeu 41.677 veículos na União Europeia. No mesmo período de 2024 haviam sido 77.314. Em abril deste ano, apenas 5.475.

Posições polêmicas de Elon Musk

De acordo com a consultoria Jato Dynamics, que faz análises para o setor, a Tesla, que em 2024 liderava nas vendas de carros elétricos na UE, está atrás de dez marcas em abril, incluindo a Volkswagen (que está recuperando o atraso nos carros elétricos), a BMW, a Renault e a chinesa BYD.

O modelo mais vendido na UE em abril foi o Elroq, da Skoda, uma marca do Grupo Volkswagen. O antigo líder de mercado, o Model Y da Tesla, ficou em nono lugar.

A Tesla está sofrendo em particular com as posições políticas polêmicas adotadas por seu CEO, Elon Musk, e as ações dele numa comissão do governo do presidente Donald Trump encarregada de cortes drásticos nos gastos federais nos EUA.

Em 20 de maio, Musk afirmou que a situação comercial da Tesla já estava "recuperada" e que as vendas estavam "boas". Ele também disse passaria a dedicar apenas um ou dois dias por semana ao Departamento de Eficiência Governamental (Doge), com o restante do tempo sendo dedicado à administração de suas empresas, principalmente a Tesla.

as/cn (AFP, Lusa, OTS)