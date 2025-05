Vaqueiro é atacado por onça-pintada em Goiás, se defende com facão e sobrevive

Um vaqueiro de 51 anos ficou ferido após ser atacado por uma onça-pintada quando cavalgava em uma área de mata, no município de Campinaçu, no norte de Goiás. O homem conseguiu se defender usando um facão, mas sofreu muitos ferimentos. Ele estava acompanhado de cães que ajudaram a afugentar o felino.

O ataque aconteceu no domingo, 25, na zona rural do município de 3,7 mil habitantes. Nas redes sociais, relatos de pessoas que ajudaram a socorrer o vaqueiro apontam que ele percorria a mata em busca de animais embrenhados quando avistou a onça comendo os restos de um boi morto. Ele caiu do cavalo após ser atacado pelo felino.

O homem sofreu vários cortes nos braços, ombro, rosto e em outras parte do corpo, e teve fratura no antebraço. Ele conseguiu sair da mata e pedir ajuda. Levado para o Hospital Estadual do Centro Norte (HCN), em Uruaçu, o vaqueiro permanece internado.

O hospital informou que o paciente será submetido a uma cirurgia ortopédica no braço esquerdo. Em um vídeo publicado em redes sociais, em que aparece na cama do hospital com vários curativos, o homem avisa os familiares que está bem.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) disse em nota que o caso está sendo investigado. Uma equipe do Batalhão da Polícia Ambiental foi mobilizada para verificar as condições do local onde houve o ataque.

Ataque e morte de caseiro

Este é o segundo caso conhecido de ataque de onça-pintada a pessoas, este ano, no Brasil. No dia 22 de abril, o caseiro Jorge Ávalo, de 60 anos, morreu após ser atacado por um animal da espécie em um pesqueiro de Aquidauana, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. O felino arrastou a vítima e devorou parte do corpo. Os restos foram localizados no dia seguinte.

A onça-pintada foi capturada por uma equipe da Polícia Ambiental e levada para um centro de reabilitação de animais silvestres, em Campo Grande, capital do Estado. Exames mostraram que o animal estava desidratado e muito abaixo do peso normal. Após ser tratada, a onça foi levada para um centro de proteção da fauna, em Amparo, interior de São Paulo. O felino não voltará para a natureza.

A Polícia Ambiental e entidades de preservação da espécie afirmam que os ataques de onças-pintadas a humanos são muito raros e acontecem quando há escassez de alimentos ou se o animal se sente ameaçado. Também podem ocorrer no período reprodutivo, quando a onça-pintada tem o instinto de proteger sua prole.

No caso do vaqueiro, a onça-pintada estava se alimentando e pode ter interpretado a chegada do vaqueiro a cavalo como uma possível competição pela sua comida.