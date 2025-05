TV de 60Hz ou 120Hz? Saiba por que isso faz diferença para esportes e games

Ela está sempre ali, entre as especificações técnicas das TVs, mas pouca gente sabe para que serve. Medida em hertz, a taxa de atualização revela quantas vezes por segundo a imagem é renovada e atualizada na tela.

Quanto mais alta a taxa de atualização, maior o realismo, nitidez e detalhamento. Isso é um diferencial para se jogar videogame e ver competições esportivas, séries e filmes de ação.

Entenda os números

A maioria das TVs apresenta taxa de atualização de 60Hz. Esse é o padrão, que está presente em todos os modelos com resolução HD e Full HD, além de boa parte das telas 4K, principalmente as mais baratas.

Taxas de 120Hz, 144Hz e 165Hz surgem como atrativo em televisores mais sofisticados com resolução 4K e 8K. São produtos com forte apelo para o público gamer, que costumam incluir um pacote adicional de recursos, como menu de jogos e portas HDMI 2.1, compatíveis com os mais modernos videogames.

E já tem até TV 8K gigante, de 85 polegadas, com taxa de atualização de 240Hz em 4K. O preço é alto: quase R$ 100 mil.

Quanto mais alta a taxa de atualização, maior o realismo, nitidez e detalhamento na reprodução de movimentos em alta velocidade. E isso faz a diferença tanto para ver esportes como para games e filmes de ação.

"Quando essa taxa é de 120Hz ou mais, a renovação da imagem é mais rápida, permitindo reproduzir os movimentos dos atletas em uma prova de natação ou de atletismo em detalhes e com maior suavidade, sem rastros, retratando a realidade de forma mais fiel", explica Paulo Sérgio Correia, técnico em manutenção de TVs e projetores com 45 anos de experiência e diretor da Personal Video Service.

Outra boa notícia é que, com os recursos de AI, o resultado pode surpreender até mesmo quando o conteúdo exibido não está à altura da qualidade técnica do televisor. Nesses casos, a renovação mais rápida da imagem nas novas TVs é feita acrescentando artificialmente mais quadros por segundo, uma tecnologia em constante evolução.

O que acontece nos games?

A mesma experiência superior que se tem ao assistir a uma cena de ação em uma TV com alta taxa de atualização maior também se repete nos games.

"O principal benefício está na maior precisão dos movimentos em tempo real, o que se torna um diferencial competitivo, principalmente em jogos de combate, batalhas aéreas ou de corrida, por exemplo", comenta Rodrigo Terra, presidente da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games.

Segundo ele, essa precisão e fluidez adicionais podem ser decisivas em uma competição. "Muitas vezes, a vitória ou a derrota em um jogo de combate dependem de um golpe em um local específico, que precisa ser mostrado com clareza na tela."

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos

Roda o sistema Roku TV, simples e fácil de usar, e oferece comando de voz pelo aplicativo de celular, que também funciona como controle remoto

Três entradas HDMI, processador Quad Core (com mais velocidade e performance) e compatibilidade com os principais assistentes de voz

Taxa de atualização de 60Hz

Tecnologia Ambilight, que aumenta a imersão ao projetar luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, vem com Chromecast integrado e controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente)

HDR10+, Dolby Vision/Atmos, quatro entradas HDMI com ALLM e VRR para games e conectividade Bluetooth

Taxa de atualização de 60Hz

TV Mini LED com painel de pontos quânticos, que proporciona mais brilho e volume de cores

Processador NQ4 AI Gen2 com inteligência artificial para configurar o som e imagem dos jogos de acordo com o gênero e melhorar o processo de upscaling de qualquer imagem para a resolução 4K

Sistema operacional Tizen e controle remoto com comando de voz (Bixby e Alexa integrados), que funciona sem pilhas

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame

Opção de tela super ultrawide, menu de jogos e conectividade Bluetooth

HDR10+ e quatro portas HDMI 2.1 com taxa de atualização variável (VRR) e modo automático de baixa latência (ALLM)

Taxa de atualização de até 144Hz para maior fluidez nos jogos

Tecnologia OLED, imbatível no contraste, com painel evo, de brilho superior

Processador Alpha9 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor imersão

Sistema operacional webOS Re:New Program 2024, com atualizações em cinco anos, e Controle Smart Magic, com comandos de voz (assistentes ThinQ e Alexa integrados)

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), HDR10, Dolby Vision/Atmos, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync, quatro portas HDMI 2.1 com taxa de atualização variável (VRR) e modo automático de baixa latência (ALLM)

Taxa de atualização de até 144Hz para games

