Trump Media anuncia investimento de US$ 2,5 bi para criar reserva em bitcoin

A Trump Media & Technology Group anunciou nesta terça-feira, 27, que firmou acordos com cerca de 50 investidores institucionais para levantar aproximadamente US$ 2,5 bilhões por meio de uma oferta privada. Segundo comunicado da companhia, os recursos serão usados para a criação de uma reserva em bitcoin.

Do total captado, US$ 1,5 bilhão correspondem à venda de ações ordinárias da empresa, enquanto US$ 1 bilhão serão obtidos por meio de notas conversíveis seniores com juro zero. A operação deve ser concluída em 29 de maio, "sujeita ao cumprimento das condições usuais de fechamento".

De acordo com o comunicado, a iniciativa coloca a empresa entre as companhias de capital aberto com os maiores volumes em reservas de bitcoin. A operação também encerra o fundo de aquisição especial previamente anunciado pela empresa, descrito como um dos meios para expandir a atuação da Trump Media na chamada "economia America First".

O comunicado acrescenta que a adoção do bitcoin permitirá "sinergias para pagamentos por assinatura, um token utilitário e outras transações planejadas" nas plataformas da companhia. A empresa, que opera as plataformas Truth Social, Truth+ e Truth.Fi, encerrou o primeiro trimestre de 2025 com US$ 759 milhões em caixa e investimentos de curto prazo. A custódia dos bitcoins será feita pela Crypto.com e pela Anchorage Digital.

A Trump Media confirmou nesta terça-feira o investimento em bitcoins após reportagem publicada na segunda-feira pelo Financial Times. Os valores, no entanto, divergem - o veículo havia informado arrecadação de US$ 3 bilhões para a compra de criptomoedas, US$ 500 milhões a mais do que o oficialmente anunciado nesta terça pela companhia.