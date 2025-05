Trump diz que Putin 'brinca com fogo' ao recusar negociações com Ucrânia

Por Steve Holland e Tom Balmforth e Yuliia Dysa

WASHINGTON/KIEV (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Vladimir Putin estava "brincando com fogo" ao se recusar a entrar em negociações sobre um cessar-fogo com Kiev, enquanto forças russas obtinham ganhos no nordeste da Ucrânia.

Com o aumento de sua frustração, Trump atacou o presidente russo, já que Moscou atingiu a Ucrânia com alguns dos ataques de drones e mísseis mais fatais da guerra de três anos, sem avançar nos esforços de cessar-fogo.

"O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse por mim, muitas coisas realmente ruins já teriam acontecido na Rússia, e eu quero dizer REALMENTE RUINS. Ele está brincando com fogo", disse Trump em uma postagem no Truth Social nesta terça-feira.

O presidente, que se orgulha de ter relações amistosas com Putin, não entrou em detalhes.

Dmitry Medvedev, autoridade de alto escalão da Segurança russa, rejeitou as críticas de Trump.

"Com relação às palavras de Trump sobre Putin 'brincar com fogo' e 'coisas realmente ruins' acontecendo com a Rússia, só sei de uma coisa REALMENTE RUIM — a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso!", escreveu Medvedev em inglês na plataforma de mídia social X.

Em uma postagem no domingo, Trump disse que Putin havia "ficado absolutamente LOUCO" ao desencadear um ataque aéreo maciço contra a Ucrânia.

Putin disse, após uma ligação de duas horas com Trump na semana passada, que a Rússia estava pronta para trabalhar com a Ucrânia em um memorando sobre um futuro acordo de paz.

O líder russo disse que parte desse trabalho seria a definição de um possível cessar-fogo, incluindo seu cronograma. A Ucrânia, seus aliados europeus e os EUA pediram a Putin que aceite um cessar-fogo imediato e incondicional com duração de pelo menos 30 dias.

O Kremlin disse que não poderia estimar quanto tempo levaria para redigir o memorando, e disse nesta terça-feira que ainda estava trabalhando nele. Kiev e governos europeus acusaram Moscou de protelar enquanto avança no campo de batalha.

Vilarejos capturados

A explosão de Trump nas redes sociais nesta terça-feira ocorreu no momento em que Kiev sofreu outro revés no campo de batalha, com as forças russas capturando quatro vilarejos na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia.

Até o momento, Trump não impôs novas sanções relevantes contra a Rússia, embora autoridades americanas digam que foi preparado um pacote de sanções caso ele decida adotá-lo. Trump também sofre pressão do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para aumentar a assistência militar à Ucrânia.

Os avanços russos seguem alguns dos maiores ataques de drones e mísseis contra a Ucrânia desde que a Rússia começou a guerra em grande escala no início de 2022, embora o nível tenha caído acentuadamente da noite de segunda para terça-feira.

A Ucrânia também disparou dezenas de drones de longo alcance contra a Rússia nos últimos dias, forçando alguns aeroportos de Moscou a fechar temporariamente.

O governador de Sumy, Oleh Hryhorov, escreveu no Facebook que as aldeias de Novenke, Basivka, Veselivka e Zhuravka foram ocupadas pela Rússia, embora os moradores tenham sido deslocados há muito tempo.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que tomou o vilarejo vizinho de Bilovody, o que implica em um novo avanço na guerra de mais de três anos.

Autoridades ucranianas afirmam há semanas que tropas russas tentam fazer incursões na região de Sumy, cuja principal cidade fica a menos de 30 km da fronteira.

As forças russas atacam em pequenos grupos em motocicletas apoiadas por drones, e têm ampliado a área onde realizam ataques, disse um porta-voz do serviço de guarda de fronteira da Ucrânia.

Embora a atividade ofensiva da Rússia esteja concentrada na região oriental de Donetsk, as incursões de Moscou no nordeste da Ucrânia mostram como o país está esticando as forças de Kiev em várias frentes.

Zelenskiy alertou que a Rússia está preparando novas ofensivas contra Sumy, assim como contra as regiões nordeste de Kharkiv e sudeste de Zaporizhzhia.

"Há muitas evidências de que eles estão preparando novas operações ofensivas. A Rússia está contando com mais guerra", disse ele na segunda-feira, sem entrar em detalhes.

(Reportagem de Tom Balmforth, Yuliia Dysa, Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar e Steve Holland)