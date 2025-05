Tiroteio em parque nos EUA deixa dois mortos e nove feridos

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas após um tiroteio no parque Fairmount, na Filadélfia, segundo a imprensa norte-americana.

O que aconteceu

Um homem e uma mulher morreram. As identidades e idades deles não foram reveladas.

Tiroteio aconteceu por volta das 22h30 locais (23h30 em Brasília) na noite de ontem. O parque estava cheio devido ao Memorial Day, feriado nacional nos EUA.

Outras nove pessoas ficaram feridas. Entre elas, estão três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos. Todos foram levados para hospitais em condições estáveis.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível escutar disparos rápidos. Isto fez a polícia acreditar que as armas usadas podem ter sido modificadas com um "Glock switch". Esse dispositivo transforma pistolas semiautomáticas em totalmente automáticas, disparando até 17 balas em menos de dois segundos.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia passou a noite no parque investigando a cena do crime. As autoridades também tentam determinar quantos atiradores participaram e quais armas foram usadas. O local ficou fechado até a manhã de hoje.