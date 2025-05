'Cheia de sonhos': tio lamenta morte de jovem em acidente de moto por app

Do UOL, em São Paulo

Familiares da jovem morta em um acidente com moto por aplicativo em São Paulo lamentaram o acidente e disseram que ela estava "cheia de planos e sonhos".

O que aconteceu

Larissa Barros Maximo Torres, 22, 'gostava de viver', disse a família. "Acabaram com a vida de uma menina de 22 anos cheia de planos, cheia de sonhos, que se ocupava, que gostava de viver e tinha uma meta na vida", diz o tio de Larissa, Carlos Alberto Torres, em entrevista à TV Globo, durante o enterro realizado ontem no cemitério Primavera 1, em Guarulhos.

"Ela foi buscar um prêmio para ela de melhor funcionária, de uma pessoa maravilhosa, de uma menina de 22 anos", contou a prima Ymaraim Regina Raimundo, à TV.

Jovem voltava do trabalho e a família, que acompanhava a corrida, estranhou a demora da jovem. "Como duas pessoas embriagadas abrem a porta e acabam com a vida de alguém assim? Eu espero justiça'', reforçou o tio.

Formada em marketing e estudante de engenharia de produção, Larissa faria 23 anos daqui a dois meses. Atualmente ela trabalhava como supervisora comercial para pagar os estudos.

Relembre o caso

Larissa e o motociclista, Henderson de Souza Maior, foram arremessados contra outro veículo após o impacto. Os dois trafegavam pela avenida Tiradentes por volta das 23h quando a porta de um carro, também de aplicativo, se abriu no meio do trânsito, os atingindo enquanto eles passavam pela faixa azul (via exclusiva para motos).

Passageiro abriu a porta do carro em meio a uma 'brincadeira'. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o motorista relatou que Felipe Moutinho Hilsenrath Garcia, 28, e João Pedro Baptista Viegas de Oliveira Paes, 27, teriam ameaçado sair do veículo enquanto esperavam no semáforo vermelho.

A jovem foi socorrida a um hospital, mas não sobreviveu. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da moto também precisou de atendimento, ele foi levado para um hospital em Santana. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o condutor da motocicleta foi identificado e "será ouvido oportunamente".

Um dos passageiros do carro de aplicativo disse que não se lembra do fato. Em depoimento à Polícia Civil, ele admitiu que estava embriagado e não nega ter aberto a porta do carro, mas também não se recorda de ter feito.

A 99, para quem o motociclista prestava serviço, informou que está acompanhando os desdobramentos do acidente. A empresa disse estar oferecendo suporte aos envolvidos, como cobertura pelo seguro, apoio psicológico e auxílio funeral. Não há informações de que o condutor do carro de aplicativo também seja motorista parceiro da 99.