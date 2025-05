Nova temporada de Alt Tabet estreia amanhã; convidado é Murilo Benício

A nova temporada do videocast Alt Tabet estreia amanhã, às 21h, no Canal UOL na TV. O primeiro convidado de Antonio Tabet será Murilo Benício. O ator vai falar sobre o rótulo de galã, o impacto dos influenciadores na TV, sua relação com Giovanna Antonelli e os bastidores da novela que o levou às lágrimas de exaustão.

Com novos episódios todas as quartas, Alt Tabet segue com os bate-papos diretos e surpreendentes, que abrem as várias abas da vida dos entrevistados —como fazem as teclas "alt" e "tab".

Por que vale assistir

Com perguntas que fogem do óbvio , Tabet garante conversas que equilibram leveza e profundidade. O formato mantém o cenário intimista, ritmo dinâmico e a habilidade de extrair dos convidados histórias que não se ouvem em outros programas.

Erika Hilton, Valentina Bandeira, Silvia Abravanel e o presidente do São Paulo Futebol Clube Julio Casares estarão nos próximos episódios.

A nova temporada também vai trazer especialistas em assuntos que dominam o noticiário, como Inteligência Artificial, drogas, dietas "milagrosas" com Ozempic e sexualidade.

A nova temporada está ainda mais profunda que as anteriores, com assuntos mais atuais e relevantes. Antonio Tabet

Como assistir

Alt Tabet estreia amanhã, às 21h, no Canal UOL na TV, e vai ao ar toda quarta. O programa também é transmitido no YouTube de UOL —o primeiro episódio está disponível logo acima.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.