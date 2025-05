Superbateria, bom desempenho e mais: as primeiras impressões do realme GT 7

Celular com bateria gigante e processador para para dar conta de rotinas do dia a dia, jogos e funções que utilizam inteligência artificial. Essas três características resumem o novo celular realme GT 7, apresentado globalmente pela fabricante chinesa nesta terça-feira (27) em Paris, França.

O UOL teve acesso antecipado ao smartphone e conseguiu testá-lo nos últimos dias. A seguir, você confere como é o aparelho, recursos e as primeiras impressões sobre ele.

O que mais gostei

Bateria impressiona. São 7.000 mAh, quando a média do mercado de smartphones gira em torno de 4.000 mAh/ 5.000 mAh. Isso significa que o aparelho tem tudo para deixar você mais de um dia e meio — possivelmente até dois — longe da tomada.

Nos últimos sete dias, o realme GT 7 aguentou bem com um uso moderado. Num dos testes iniciais mais intensos, ele durou quase dois dias, com média de 2h20 de transmissão de um vídeo no YouTube, 1h30 de Netflix, 1h20 de música no Spotify e testes de câmeras e vídeos, além do uso comum com WhatsApp, e-mails e navegando na internet. Tudo com conexão wi-fi.

O carregamento também é rápido. Segundo a empresa, ele vai de 0% a 50% em até 14 minutos ou leva 40 minutos para chegar a 100%.

Tem um sistema que diminui o risco de aquecer demais. É a chamada Smart Bypass, tecnologia que reduz o calor do celular durante o seu funcionamento, o que também ajuda a aumentar a vida útil da bateria.

realme GT 7 com a tela de 6,78 polegadas e o sensor de impressão digital (círculo na parte inferior) Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Tela tem bom equilíbrio de brilho e qualidade. O painel é de 6,78 polegadas com tecnologia Amoled. Além dela ajudar na economia de bateria em comparação com displays mais simples, as cores são muito vibrantes, vivas e fortes.

O pico de brilho é de 6.000 nits (que indica o quão forte a luz consegue brilhar). Quanto maior esse número, menor será a dificuldade de usar o celular em um dia ensolarado.

Ontem, por exemplo, usei o realme GT 7 num dia de sol, com raios bem intensos. Não tive problema para usar o WhatsApp e tirar dúvidas no Google Maps. A única pequena dificuldade foi para tirar foto em alguns ângulos prejudicados pela alta luminosidade. Mas nada grave. A tela é muito boa no balanço geral.

Sensor de biometria na tela bem preciso, até com o dedo um pouco molhado funcionou.

realme GT 7 com as configurações básicas das câmeras principais abertas Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

Processador com bom desempenho. O escolhido foi o MediaTek Dimensity 9400e, criado para rodar jogos, rotinas de IA e economizar bateria, segundo a empresa. Ainda será preciso testar mais a fundo essa promessa de força de processamento. Mas, ao menos no papel e com testes de jogos mais básicos e uso do celular no dia a dia, esse conjunto me pareceu bem interessante.

"Por meio de uma profunda otimização de hardware e software, o GT 7 pode suportar até 20 jogos em execução contínua a 120 quadros até o desligamento", destacou a realme, em comunicado.

Fotos com luz natural ficam muito boas. O lançamento tem duas lentes principais: 50 MP e 8 MP. Elas não decepcionaram em registros ao ar livre.

Sistema de câmeras do realme GT7 Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

As cores da imagem ficam vibrantes em dias claros. O celular mantém as cenas interessantes mesmo em dias nublados.

Foto tirada com o celular GT7, apresentado pela realme Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Existem quatro tipos de distâncias pré-configuradas: 0,6 (amplia o campo de visão), 1x, 2x e 5x.

Foto tirada com o realme GT7 mostra o Arco de Triunfo, em Paris Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

O zoom que une o óptico e o digital é de 20x (quando está no máximo a foto tende a ficar mais borrada, como acontece em outros celulares também). Abaixo você confere um exemplo:

Flores em sacada, fotografadas com zoom máximo do realme GT7 Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Sacada de prédio fotografada sem zoom com a câmera do realme GT7 Imagem: Bruna Souza Cruz/ UOL

Recursos de IA

Separei um tópico só para falar deles. O que consegui explorar mais nesse curto período foram:

tradução da realme em segundos. É um aplicativo que vem instalado no telefone. Você pode escolher entre opções como: câmera (é só posicionar a lente numa frase, tirar uma foto e ela é traduzida), ao vivo (traduz conversas em tempo real em diferentes idiomas) e documento (como PDF).

recursos de conversa do Gemini, IA do Google. Você faz perguntas e o sistema responde por escrito e falado.

apagador de objetos, também do Gemini. Ótimo para quem deseja remover pessoas ou outros elementos das fotos.

A realme promete ainda uma ferramenta chamada AI Planner, criada para a pessoa organizar a sua agenda, tarefas diárias e compromissos. Não foi possível testar ainda, mas a expectativa é de que a IA servirá como uma boa assistente virtual para os usuários.

Pontos de atenção

Design pode dividir opiniões. Eu gostei muito da cor do modelo recebido pelo UOL, um tom de azul clarinho metalizado, que dá uma leveza ao aparelho.

Porém, o módulo que abriga as câmeras foi feito num preto brilhante, com estrutura mais quadrada. Isso quebra o aspecto mais leve do telefone. Não é horrível, mas imagino que nem todo mundo pode gostar dessa dualidade.

A realme venderá duas versões: a azul e uma outra preta.

Câmera de selfie nem sempre acerta. Ela tem 32 MP. Dependendo da iluminação, algumas fotos ficam sem muita definição (como num lugar com baixa luz) e/ou com cores mais apagadas.

Ao ar livre ela funcionou melhor. Contudo, senti meu rosto mais claro após o processamento da imagem pelo GT 7 do que com com outros celulares. Em algumas imagens senti meu rosto ligeiramente desbotado.

Selfie tirada com o celular GT7, lançado pela realme Imagem: Bruz Souza Cruz/ UOL

Cuidado na hora de segurar. Por seu acabamento, o celular acaba escorregando da mão dependendo do jeito que você o segura. Isso também pode interferir na hora de usar a tela. Parte da mão pode acabar esbarrando nas bordas laterais pelo fato delas serem bem fininhas.

Enquanto o GT 7 não chega ao Brasil, a seguir você pode conferir os preços da linha anterior, GT 6, e do irmão GT 7 Pro, lançado recentemente.

Versão de colecionador

A linha realme GT 7 também conta com a versão Dream Edition, o primeiro celular desenvolvido em parceria com a equipe oficial da Aston Martin na Fórmula 1.

Por dentro as configurações são parecidas, mas por fora a coisa muda de figura: o aparelho tem a icônica cor verde e um emblema de asas de prata gravado na traseira.

*A jornalista viajou a convite da realme.

