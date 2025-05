Suécia indicia jihadista suspeito de assassinar piloto jordaniano queimado vivo na Síria

O jihadista sueco Osama Krayem foi indiciado nesta terça-feira (27) por seu papel no assassinato de um piloto jordaniano queimado vivo em uma jaula na Síria entre o final de 2014 e o início de 2015, informou o promotor responsável pelo caso.

Krayem, originário da cidade sueca de Malmö, juntou-se ao grupo jihadista Estado Islâmico em 2014, mas depois retornou à Europa. Ele já foi condenado por seu envolvimento nos ataques jihadistas que atingiram Paris em 2015 e Bruxelas em 2016.

O homem de 32 anos é acusado de "participar da execução brutal de um piloto" perto da cidade síria de Raqa, disse a promotora Reena Devgun em uma coletiva de imprensa.

Ele é acusado de "crimes de guerra qualificados e terrorismo", acrescentou.

Um avião da Força Aérea da Jordânia foi abatido na Síria em 24 de dezembro de 2014 e o piloto foi capturado pelos jihadistas do EI no mesmo dia.

O assassinato foi filmado e o vídeo foi divulgado em 3 de fevereiro de 2015.

As imagens mostram a vítima em frente a vários comandantes do EI com os rostos cobertos, incluindo Krayem.

O piloto foi trancado em uma jaula e queimado vivo, disse Henrik Olin, outro promotor encarregado do caso.

Jawdat al-Kasasbeh, irmão do piloto assassinado, disse à rádio estatal sueca Sveriges Radio (SR) que é doloroso para seus pais serem confrontados com esses fatos novamente.

"No entanto, somos gratos pelo fato de as autoridades suecas estarem fazendo justiça", disse.

