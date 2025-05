STOXX 600 sobe com impulso de setor de defesa e alívio em tarifas sobre a UE

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa ampliava seus ganhos nesta terça-feira, impulsionado por ações do setor de defesa, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor sanções adicionais à Rússia, enquanto o alívio nas tarifas sobre a região ainda fomentava o otimismo.

O índice STOXX 600 subia 0,6%, a 553,83 pontos.

O índice de referência fechou em alta de 1% na sessão anterior, depois que Trump estendeu o prazo para impor tarifas sobre a União Europeia de 1º de junho para 9 de julho, a fim de permitir negociações entre Washington e o bloco.

A ameaça de Trump na sexta-feira havia provocado pressões extremas nos mercados globais.

"O desempenho que vimos nos últimos três dias sugere que os mercados não acreditam mais que Trump esteja falando sério sobre as tarifas", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

"Mas, no final das contas, eles (anúncios de tarifas) ainda estão afetando o sentimento e isso significa que os mercados permanecerão cautelosos daqui para frente."

A mais recente reviravolta nas tarifas da UE destaca a imprevisibilidade das políticas comerciais de Trump, que têm abalado a confiança dos investidores na economia dos EUA e pressionado o dólar.

Esse fenômeno, junto dos crescentes desafios fiscais do país, está forçando os investidores de ativos dos EUA a encontrarem outros locais seguros.

No dia, o índice de defesa da Europa saltava 1,4% depois que Trump disse que recomendaria sanções adicionais a Moscou, em meio à escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia.

"As ações de defesa se tornaram as novas ações de valor, no sentido de que é um lugar onde os investidores agora se sentem confortáveis para se refugiar", disse Hathorn, da Capital.com.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 1,05%, a 8.809 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,81%, a 24.221 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,34%, a 7.854 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,55%, a 40.207 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,13%, a 1.240 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,45%, a 7.339 pontos.