Vaticano lança primeiros selos em homenagem ao papa Leão 14; veja detalhes

O Serviço Postal e Filatelia da Cidade do Vaticano apresentou nesta terça-feira (27) uma nova série de selos em celebração ao início do pontificado de Leão 14.

O que aconteceu

Emissão contempla os valores postais de 1,25, 1,30, 2,45 e 3,20 euros. Essas são as tarifas atualmente em vigor no Estado vaticano.

Nova coleção traz primeiras imagens marcantes do papa. O selo de 1,25 euro mostra Leão 14 saudando os fiéis da Sacada das Bênçãos na Basílica de São Pedro. Já o de 2,45 euros registra a conclusão da primeira saudação pública.

Obliteração postal mostra Papa Leão 14 cumprimentando fiéis Imagem: Vatican Media

Imagens dos selos de 1,30 e 3,20 euros foram captadas durante a Missa Pro Ecclesia, celebrada em 9 de maio na Capela Sistina. A chamada obliteração postal (a marca obtida com a aplicação de um carimbo no selo, evitando que este seja novamente usado), por sua vez, destaca o momento em que o pontífice cumprimenta os fiéis após o Regina Coeli de 11 de maio.

Carimbo oficial e venda online

Agente dos Correios irá à Praça São Pedro para aplicar carimbo comemorativo da data de emissão (die emissionis). O profissional estará no local nos dias 27 e 28 de maio, de acordo com o Vatican News. Os interessados também podem solicitar a obliteração até 5 de julho de 2025 diretamente ao setor responsável.

Nova emissão marca o início das edições previstas no programa filatélico oficial de 2025. Estão previstas séries especiais para celebrar o quinto centenário do nascimento de Giovanni Pierluigi da Palestrina, os 50 anos da canonização de Santa Vicenta Maria, os 1.700 anos do Concílio de Niceia.

Selo que celebra os 1700 anos do Concílio de Niceia Imagem: Vatican Media

Durante o verão europeu (de junho a setembro), todas as edições estarão disponíveis para compra. Os interessados deverão acessar o site oficial da Filatelia e Numismática do Vaticano para adquirir os exemplares.