Começa hoje cadastro para saque automático de valores esquecidos nos bancos

Os brasileiros podem se cadastrar a partir de hoje para o recebimento automático de eventuais valores esquecidos em bancos e instituições financeiras.

O que aconteceu

Novidade modifica somente a forma de solicitar o resgate. Até então, era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de saque do SVR (Sistema Valores a Receber) do Banco Central. Agora, quem quiser, pode automatizar as solicitações. As demais funcionalidades do sistema permanecem iguais.

BC afirma que a novidade busca "facilitar a vida do cidadão". Com a mudança, não será mais necessário consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor identificado em seu nome.

Como realizar o cadastro

Nova funcionalidade começa a valer a partir de hoje. O BC afirma que a adesão ao serviço é facultativa. Para habilitar, é necessário acessar o sistema com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas.

Solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas (consumidores). A chave Pix cadastrada com o número do CPF também é requisito básico para o resgate do dinheiro esquecido.

Instituições que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. A mesma norma será aplicada para recuperar os valores esquecidos em contas conjuntas.

Como saber se você tem dinheiro esquecido

Consulta aos valores esquecidos é possível pelo site do BC. O SVR (Sistema de Valores a Receber) permite que pessoas físicas (consumidores) e jurídicas (empresas) verifiquem se têm recursos esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições do sistema financeiro. Também é possível consultar possíveis valores esquecidos por pessoas falecidas.

Certificação é realizada diretamente na página do sistema. Para consultar, é preciso acessar o site oficial do SVR, informar seu CPF e data de nascimento e clicar em "consultar". Para solicitar o resgate do valor a receber, é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br.

Sistema soma R$ 6,9 bilhões a serem resgatados por pessoas físicas. O valor é equivalente aos recursos esquecidos por 42.133.520 de CPFs. Desde a adoção do programa, já foram devolvidos R$ 7,4 bilhões a 27 milhões de consumidores.