Salesforce confirma acordo de US$ 8 bilhões de aquisição pela Informatica

A Salesforce confirmou nesta terça-feira, 27, um acordo de aquisição pela Informatica, empresa de software de gerenciamento de dados, por aproximadamente US$ 8 bilhões, de acordo com nota publicada. Como noticiado anteriormente pelo The Wall Street Journal, a Salesforce pagará US$ 25 por ação da empresa sediada na Califórnia.

"Juntas, a Salesforce e a Informatica criarão a plataforma de dados mais completa e pronta para agentes do setor", disse o presidente e CEO da Salesforce, Marc Benioff.

O CEO da Informatica, Amit Walia, afirmou que unir forças com a Salesforce representa um salto significativo na jornada da empresa para "dar vida aos dados e à inteligência artificial (IA)". "Temos uma visão compartilhada de como podemos ajudar as organizações a aproveitar todo o valor de seus dados na era da IA", acrescentou.