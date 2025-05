Salesforce comprará Informatica por US$ 8 bi para reforçar IA

A Salesforce, gigante americana de softwares de atendimento ao cliente, anunciou nesta terça-feira (27) a compra da Informatica, líder no gerenciamento de dados na nuvem, por cerca de 8 bilhões de dólares (45,2 bilhões de reais), com o objetivo de reforçar sua inteligência artificial (IA).

Um agente de IA, a última tendência no Vale do Silício, é um assistente digital que percebe o ambiente, toma decisões e atua para alcançar objetivos específicos.

Marc Benioff, CEO da Salesforce, comemorou o acordo de compra da americana Informatica, que conta com cerca de 5 mil clientes em quase 100 países.

Ao combinar as plataformas das duas empresa, "permitiremos que agentes autônomos ofereçam resultados mais inteligentes, seguros e ascendentes para cada empresa, e fortaleceremos significantemente nossa posição no mercado de dados empresariais, avaliado em mais de 150 bilhões de dólares (849,1 bilhões de reais)", afirmou Benioff, citado no comunicado.

A chamada 'Agentic AI' é considerada a próxima etapa da revolução da inteligência artificial impulsionada pela ferramenta conversacional ChatGPT em 2022, que causou sensação em todo o mundo.

Os assistentes de IA ganharam capacidades para realizar tarefas online em nome do usuário.

Segundo os termos do acordo, Salesforce vai adquirir todas as ações da Informatica no valor de 25 dólares por ação (cerca de 141 reais).

Espera-se que a operação seja concluída durante o primeiro semestre de 2026.

