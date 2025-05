Saí mais fortalecida, diz Marina após discussão no Senado

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que se saiu fortalecida após ter sido ofendida por senadores em sessão na Comissão de Infraestrutura hoje mais cedo.

O que aconteceu

"Saí dali mais fortalecida. Eles não conseguiram me intimidar. Não tem como intimidar quem tem uma causa", disse a ministra, em entrevista à GloboNews. "Sei exatamente que foram ditas palavras muito agressivas e desrespeitosas, mas a sociedade brasileira está pagando um preço muito alto com a morte de muitas pessoas no Rio Grande do Sul e no sul da Bahia com enchentes."

Marina foi ofendida pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM) e deixou a sessão. "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", começou. "Eu sou as duas coisas", rebateu a ministra. "A mulher merece respeito, a ministra, não", ofendeu ele.

"Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar", condicionou Marina. Como Valério ignorou, a ministra recolheu seus papéis e deixou a Comissão de Infraestrutura do Senado, da qual era convidada. A sessão foi encerrada logo em seguida. O senador já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra.

A primeira-dama, Janja, chamou os senadores de "um bando de misóginos". "Não têm a decência de encarar uma ministra da sua grandeza. Toda admiração por você, Marina", concluiu a primeira-dama.

As colegas de Marina no governo já haviam saído em sua defesa. O grupo foi puxado por Gleisi Hoffmann, das Relações institucionais, que falou em nome do governo, e teve apoio de Anielle Franco (Igualdade Racial), Márcia Lopes (Mulheres), Margareth Menezes (Cultura) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas).