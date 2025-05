Rei Charles expressa amor por um Canadá "forte e livre"

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - O rei Charles, expressou nesta terça-feira seu amor pelo país, que ele descreveu como "forte e livre", durante uma breve visita simbólica para demonstrar apoio ao Canadá em um momento em que o país enfrenta ameaças de anexação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Chefe de Estado do Canadá, Charles é o primeiro monarca britânico em quase 70 anos a presidir a abertura do Parlamento canadense.

Em um discurso no Senado, Charles se referiu ao "país que os canadenses e eu amamos tanto", mas não mencionou Trump, que impôs tarifas sobre as exportações canadenses e cogitou transformar o Canadá no 51º estado dos EUA.

"O verdadeiro norte é de fato forte e livre", disse Charles, em uma referência ao hino nacional do Canadá.

O discurso que delineia os planos do governo foi escrito em grande parte por funcionários que trabalham para o primeiro-ministro Mark Carney. Mas Charles foi o responsável pelos comentários sobre o Canadá.

"Toda vez que venho ao Canadá... um pouco mais do Canadá se infiltra em minha corrente sanguínea -- e de lá direto para o meu coração", disse o monarca, acompanhado de sua esposa, a Rainha Camilla.

"O Canadá continuou a ser um exemplo para o mundo em sua conduta e valores, como uma força para o bem."

O rei de 76 anos, que está em tratamento contra o câncer, deixou o Canadá mais tarde, após uma visita que durou apenas 24 horas.

Charles, que brincou e riu com Carney antes do discurso, usava a Ordem do Canadá em seu pescoço.

RELACIONAMENTO ÚTIL

Ele e Camilla foram conduzidos ao Senado em uma carruagem puxada por cavalos, escoltados por 28 cavaleiros da Polícia Real Montada do Canadá e aplaudidos por espectadores que agitavam bandeiras.

Uma pesquisa da Ipsos Reid divulgada nesta terça-feira para a Global News constatou que 66% dos entrevistados acreditavam que o relacionamento do Canadá com a monarquia é útil porque ajuda a diferenciar a nação dos Estados Unidos, contra 54% apurados em abril de 2023.

"Com as tarifas e (...) a guerra comercial, se a monarquia britânica desempenhar um papel mais ativo na política canadense e defender o Canadá, então eu dou as boas-vindas à monarquia britânica", disse o corretor de imóveis de Toronto Abdel Rafeeq nesta terça-feira.

Posteriormente questionado se o rei havia reforçado a soberania do Canadá, Carney respondeu: "Nossa soberania é forte".

A recepção ao casal real contrastou com uma visita à Austrália em outubro passado, quando um senador indígena hostilizou Charles no Parlamento, acusando-o de "genocídio".

A Austrália vem debatendo a necessidade de manter um monarca distante. Um referendo de 1999 sobre a possibilidade de se tornar uma república perdeu com a oposição de 55% dos eleitores.

A monarquia não é um fator importante na vida cotidiana canadense, embora moedas e notas bancárias sejam cunhadas com a cabeça do monarca e o país seja defendido pela Força Aérea Real Canadense e pela Marinha real Canadense.

Uma pesquisa do Instituto Angus Reid, sem fins lucrativos, divulgada nesta terça-feira mostrou que 83% dos canadenses se dizem indiferentes ou não se importam com a visita.

(Reportagem adicional de Promit Mukherjee, em Ottawa, e Kyaw Soe Oo, em Toronto)