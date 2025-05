Queda em preços do tomate, arroz e frutas limita inflação de alimentos no IPCA-15

O gasto das famílias brasileiras com alimentação e bebidas subiu em maio pelo nono mês consecutivo, mas as quedas nos preços de itens importantes na cesta de consumo, como o tomate (-7,28%), arroz (-4,31%) e frutas (-1,64%), ajudaram a deter a inflação no mês.

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de uma elevação de 1,14% em abril para uma alta de 0,39% em maio, resultando numa contribuição de 0,09 ponto porcentual para a taxa de 0,36% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) neste mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alimentação no domicílio avançou 0,30% em maio. Apesar dos recuos no tomate, arroz e frutas, houve aumentos na batata-inglesa (21,75%), cebola (6,14%) e café moído (4,82%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,63%. A refeição fora de casa subiu 0,49%, e o lanche avançou 0,84%.