Quatro ambientalistas presos por planejar interromper o tráfego no Aeroporto de Manchester

Quatro ativistas do movimento ambientalista Just Stop Oil foram condenados a penas entre 18 e 30 meses de prisão por tentarem interromper o tráfego no Aeroporto de Manchester (noroeste da Inglaterra) em agosto do ano passado, anunciou um tribunal britânico nesta terça-feira (27).

Indigo Rumbelow, de 31 anos, recebeu a sentença mais severa, 30 meses de prisão. Daniel Knorr, de 23 anos, foi condenado a 24 meses de prisão, enquanto Margaret Reid, 54 anos, e Ella Ward, 22 anos, receberam sentenças de 18 meses, disse um tribunal de Manchester.

Os quatro foram considerados culpados em fevereiro de "conspiração para causar perturbação da ordem pública".

Os condenados foram presos em 5 de agosto de 2024, quando se dirigiam ao Aeroporto de Manchester para participar de uma ação "Oil Kills" (Petróleo Mata, em tradução livre) organizada em vários países.

O objetivo era interromper o tráfego aéreo neste aeroporto, um dos mais importantes do Reino Unido.

A organização anunciou em março a suspensão de suas ações impactantes, cujas imagens se espalharam pelo mundo, de bloqueios de rodovias a lançar sopas em obras de museus, e que provocam a ira dos governos britânicos desde 2022.

O grupo explicou que tomou essa decisão após o compromisso do governo trabalhista de interromper quaisquer novos projetos de petróleo e gás.

