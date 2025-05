Quase 20 corpos são achados em casa de área dominada por cartéis no México

Do UOL, em São Paulo

Investigadores do Ministério Público de Guanajuato, no México, encontraram 17 corpos em uma casa abandonada na cidade de Irapuato. As informações foram divulgadas hoje pela promotoria estadual.

O que aconteceu

Região é dominada por cartéis, segundo a emissora CBS News. Os corpos foram encontrados durante uma operação em busca de pessoas desaparecidas.

Cinco corpos foram identificados e eram de desaparecidos. São 11 homens, duas mulheres e outros quatro corpos em estado avançado de decomposição, o que impediu a identificação do sexo, de acordo com a Associated Press.

Foram apreendidas quatro facas, cinco facões, duas picaretas e quatro pás. Os investigadores também encontraram roupas e calçados na casa.

Guanajuato é palco de uma disputa entre os cartéis Jalisco Nueva Generación e Santa Rosa de Lima. Mais de 1.200 assassinatos foram registrados de janeiro a abril deste ano, mais que o dobro de qualquer outro estado do país, segundo a Associated Press.