Produção de ração animal sobe 1,2% no mundo e 2,4% no Brasil em 2024, diz estudo

São Paulo, 27 - A produção global de ração animal cresceu 1,2% em 2024, passando de 1,380 bilhão para 1,396 bilhão de toneladas, mesmo diante de desafios como a gripe aviária altamente patogênica, eventos climáticos extremos e incertezas econômicas. Os dados são do relatório Agri-Food Outlook 2025, da Alltech, uma das líderes globais em nutrição animal e biotecnologia. A pesquisa, que reúne informações de 142 países e mais de 28 mil fábricas, mostra que o setor se recuperou em 2024 após um ano anterior marcado por estagnação.O Brasil produziu 86,636 milhões de toneladas de ração animal em 2024, um crescimento de 2,4% em relação ao ano anterior, o dobro da expansão da média global. Com esse desempenho, o País manteve a terceira posição entre os maiores produtores do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.No caso brasileiro, o crescimento foi puxado principalmente pelos setores de aquicultura (+8,6%), bovinos de corte (+7%) e aves de postura (+6,5%). Segmentos como frangos de corte (+1,6%), bovinos de leite (+1,5%) e suínos (+1%) também avançaram. Apenas a produção para equinos se manteve estável. "A avicultura segue em expansão, favorecida pelo protagonismo do Brasil nas exportações de carne de frango e pela demanda interna por proteína acessível", destaca o relatório.Entre os dez maiores produtores mundiais, o Brasil apresentou um desempenho superior ao da China, que teve queda de 2,03%, e ao dos Estados Unidos, com alta de apenas 0,68%. Destaque ainda para a Índia (+4,56%), Rússia (+8,53%) e Turquia (+4,83%). Juntos, os dez países mais relevantes foram responsáveis por 65,6% da produção global.EspéciesO levantamento mostrou que a ração para aves experimentou aumentos na produção tanto para frangos de corte (385,415 milhões de toneladas; +1,8%) quanto para aves de postura (173,038 milhões de toneladas; +1,4%). "Para aves de postura, a lenta taxa de crescimento de 1,4% refletiu os desafios enfrentados pelo setor, incluindo as interrupções pela gripe aviária e o excesso de oferta em algumas regiões", afirma o relatório.A produção global de ração para suínos recuou 0,6% em 2024, para 369,293 milhões de toneladas. A tonelagem de ração para bovinos de leite aumentou 3,2%, para 165,500 milhões de toneladas, em virtude da robusta demanda do consumidor, preços favoráveis do leite e uma mudança para práticas agropecuárias mais intensivas.A quantidade de ração para bovinos de corte aumentou de 131,6 milhões de toneladas em 2023 para 134,1 milhões de toneladas em 2024, alta de 1,8%. A produção global de rações para o setor de aquicultura diminuiu 1,1%, em 2024, para 52,966 milhões de toneladas, continuando uma tendência de queda para o setor que surgiu pela primeira vez em 2023.A tonelagem de ração para pets aumentou 4,5%, para 37,692 milhões de toneladas em 2024, impulsionada por tendências contínuas de produtos premium (incluindo dietas funcionais e a "humanização" dos animais de estimação), crescimento na adoção de animais de estimação e inovação contínua nas ofertas de produtos do setor. Continua sendo um dos setores de crescimento mais rápido do mundo. A produção de ração para equinos aumentou 2,3%, para 9,630 milhões de toneladas, impulsionado pelas tendências de produtos premium e pelo crescente interesse em cuidados focados na nutrição entre os proprietários de cavalos, bem como pela crescente participação em atividades equestres e pela disponibilidade amplamente melhorada de rações especializadas.Resultados regionaisA produção de ração caiu ligeiramente (0,8%) na região Ásia-Pacífico, para 533,1 milhões de toneladas, enquanto a América do Norte produziu 290,7 milhões de toneladas. Na América Latina, o crescimento foi de 3,6%, para 198,4 milhões de toneladas. A produção da Europa em 2024 foi 267,8 milhões de toneladas (aumento de 2,7%), com África e Oriente Médio tendo fabricando 95,5 milhões de toneladas, com expansão de 5,4%, a maior entre todas as regiões. Já a Oceania ampliou a produção em 2,5%, para 11 milhões de toneladas.