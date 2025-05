Presidente iraniano visita Omã, país mediador com EUA sobre seu programa nuclear

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, iniciou nesta terça-feira (27) uma visita oficial de dois dias a Omã, país mediador nas conversações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, segundo a agência de notícias do país do golfo.

Pezeshkian se reuniu com o sultão Haitham de Omã, indicou a presidência iraniana em um comunicado. "Apreciamos os valiosos esforços de mediação mobilizados pelo sultanato de Omã, país irmão e amigo, e esperamos que esse processo conduza a resultados positivos", declaroui Pezeshkian.

O quinto ciclo de conversas entre os Estados Unidos e Irã, iniciado em 12 de abril sob a mediação de Omã, foi concluído na sexta-feira em Roma sem avanços significativos, embora as discussões tenham sido qualificadas de "muito, muito boas" pelo presidente americano, Donald Trump.

"Não sei se vou anunciar algo bom ou ruim nos próximos dois dias, mas tenho o pressentimento de que será algo bom. Conseguimos avanços reais, avanços sérios", declarou no domingo.

As conversações buscam alcançar um novo acordo destinado a impedir que o Irã adquira arma nuclear, ambição que Teerã sempre negou.

No entanto, a República Islâmica espera uma suspensão das sanções que asfixiam sua economia.

A visita do presidente iraniano tem como objetivo reforçar a cooperação entre os dois países vizinhos e discutir sobre a situação na região, em particular em Gaza, afirmou Pezeshkian antes de sua partida de Teerã.

"Esperamos realizar um diálogo para alcançar uma visão compartilhada e uma voz comum na promoção da paz e da estabilidade na região", declarou.

