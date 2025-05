Presidente de Burkina Fasso não ameaçou Lula; vídeo usa dublagem falsa

É falso o vídeo compartilhado nas redes sociais e que supostamente mostra Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Fasso, ameaçando Lula e o acusando de cometer crimes diplomáticos.

As publicações enganosas usaram ferramentas de inteligência artificial para fazer uma dublagem falsa em cima de um discurso de Traoré. Em sua fala original, ele não cita o brasileiro em momento algum.

O que diz o post

"Recado dado ao senhor presidente Lula. O mundo precisa saber", diz uma mensagem que abre o vídeo de um discurso feito por Traoré. O conteúdo traz uma suposta dublagem em português das declarações do presidente de Burkina Fasso, na qual não é possível ouvir o áudio original.

Segundo a dublagem, Traoré teria dito que "o Brasil dança uma valsa perigosa com os mesmos abutres que sugam a África há séculos" e que Lula "está entregando a Amazônia para os mesmos que nos escravizam" e "deixando o Brasil ser um palco para os jogos dos outros". A narração em português ainda acusa o governo brasileiro de se aliar a insurgentes em Burkina Fasso.

Mesmo com os avisos no canto superior esquerdo "Dublado por IA" e "Conteúdo alterado ou sintético", o vídeo dublado tem sido compartilhado como se fosse verdadeiro. "ATENÇÃO AMIGOS. Olhem a lambança que o ladrão está fazendo, que pode culminar em algo desastroso para o Brasil. Muito perigoso, o governo da corrupção, está financiando armamento para os insurgentes de Mali, Niger, Chade e Burkina Faso, que formaram uma aliança de cooperação e segurança batizada de: ESCUDO DE SAHEL.", diz um dos texto que acompanham a publicação.

Por que é falso

Presidente de Burkina Fasso não menciona Lula em vídeo original. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o discurso de Ibrahim Traoré foi feito em 29 de julho de 2023, durante a participação dele na cúpula Rússia-África, realizada na cidade russa de São Petersburgo. Em momento algum Traoré cita Lula ou a política brasileira, como insinuam as peças desinformativas (aqui, em inglês, aqui e abaixo, em francês).

Dublagem usada em posts enganosos não corresponde à fala de Traoré. No evento, o presidente burquinense discursou em francês e falou do estreitamento dos laços entre seu país e a Rússia. Ele ainda criticou a aproximação de líderes africanos das nações "imperialistas": "É necessário que nós, chefes de Estado africanos, paremos de nos comportar como marionetes que dançam cada vez que os imperialistas puxam as cordas". A dublagem utilizada pelos conteúdos falsos não condiz com esta e com todas as demais declarações de Traoré.

Não há registros de declaração de Traoré sobre Lula. Uma busca no Google (aqui) não traz qualquer resultado sobre uma suposta ameaça do líder burquinense ao presidente do Brasil. A pesquisa aponta para checagens feitas por agências verificadoras e que desmentem o episódio. Caso o fato fosse verdadeiro, certamente teria sido registrado pela imprensa nacional, com repercussão dentro do governo federal.

Embaixada de Burkina Fasso em Brasília não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a embaixada burquinense na capital federal, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Um vídeo publicado no YouTube tem 2,4 milhões de visualizações até hoje.

