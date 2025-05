Precisa lavar a casca do ovo antes de colocá-lo na geladeira?

Os ovos são ótimas opções para uma alimentação equilibrada, pois têm proteínas, minerais e vitaminas. Além disso, são muito versáteis e podem ser preparados de várias maneiras.

No entanto, é preciso ter cuidado ao armazená-los e consumi-los, pois alguns erros comuns podem facilitar a contaminação por micro-organismos e fazer mal à saúde.

Um desses equívocos é lavar a casca dos ovos antes de guardá-los. A casca serve como uma proteção natural contra bactérias e outros micro-organismos. Quando lavamos antes da hora, essa proteção fica mais fraca, o que pode fazer o ovo estragar mais rápido e até causar intoxicação.

O recomendado é fazer apenas uma limpeza simples antes de guardar, passando um papel toalha, se houver sujeiras. Se quiser lavar, o ideal é fazer isso só na hora de usar o ovo.

Como armazenar

Deixar os ovos fora da geladeira não é uma boa ideia. Oscilações de temperatura fora do refrigerador fazem com que o controle de qualidade do ovo fique menor e ele pode estragar com facilidade.

Porém, é preciso cuidado até mesmo na hora de guardar na geladeira. O recomendável é colocar os ovos no meio do eletrodoméstico, por ser um local de refrigeração com temperatura mais estável. O abrir e o fechar da porta com frequência traz mudanças de temperatura que podem ser prejudiciais para o alimento.

Também é aconselhável retirar os ovos da embalagem original e guardá-los em um recipiente limpo. A medida é mais uma forma de prevenir o risco de contaminação, sobretudo por micro-organismos, já que as caixas são manipuladas por muitas pessoas.

E lembre-se que uma das formas mais eficazes de evitar contaminação é cozinhar completamente o alimento. Gema ou qualquer outra parte do ovo cozida tem menor probabilidade de ter algum patógeno que vai entrar no organismo, inclusive Salmonella —capaz de causar quadros gastrointestinais, como vômitos e febre. Não que algum componente em si do próprio ovo faça mal, mas sim os micro-organismos que podem estar nele e que podem continuar ali se não cozinhar em tempo e temperatura adequados.

Dicas para escolher bem

Preste atenção às embalagens, que devem indicar modos de consumo e conservação, validade e os riscos relacionados à presença de Salmonella.

Avalie a integridade total da casca, e não apenas se os ovos estão ou não quebrados. Afinal, qualquer alteração pode permitir a entrada de bactérias.

É importante que a casca tenha o aspecto poroso preservado, sem estar lisa, o que pode fazê-los apodrecer mais rápido.

*Com informações de reportagem publicada em 19/08/2024