Campanha falsa para ajudar menino Dudu usa vídeos reais para aplicar golpe

Publicações nas redes sociais usam imagens verdadeiras de uma criança chamada Dudu, que tem uma doença genética rara, e de sua família para enganar as pessoas, promover uma campanha falsa para arrecadar doações e aplicar um golpe.

As postagens enganosas tentam se passar como parte da campanha oficial de ajuda ao garoto. Para dar veracidade e induzir as pessoas a fazer doações, as publicações falsas reproduzem conteúdos retirados das páginas verdadeiras. As peças fraudulentas também anunciam rifas, cujos produtos nunca são entregues.

A mãe de Dudu alertou para as tentativas de golpes usando a condição do seu filho e esclareceu que as doações devem ser feitas apenas a partir do perfil oficial da campanha no Instagram (aqui).

O que diz o post

A publicação contém um vídeo dos pais de Dudu explicando que o filho foi diagnosticado com SPG50 (Paralisia Espástica Hereditária Tipo 50), uma doença rara e degenerativa que atinge menos de cem pessoas em todo o mundo. Eles promovem uma rifa de um automóvel Corolla ou um depósito de R$ 100 mil via Pix.

"SALVE O DUDU. COMPRE A RIFA AGORA CLICANDO NO LINK ABAIXO. TEMOS MENOS DE 1 MÊS PARA SALVAR A VIDA DELE", diz o perfil responsável pela publicação feita no Facebook.

Por que é falso

Mãe de Dudu alerta para golpes. Ao UOL Confere, Débora Amaral lamentou que páginas falsas utilizem a saúde do filho para enganar pessoas. "Contratamos um escritório especialista nisso para nos ajudar a derrubar essas páginas, mas são inúmeras e surgem mais a cada dia. Estamos sofrendo muito com esses golpes, porque seria um dinheiro destinado ao Dudu que não conseguimos reaver", afirmou. A família, que mora em Patos de Minas (MG), já entrou com processo contra as empresas que recebem os pagamentos indevidos, mas não conseguiu reembolso. "Eles sequer nos respondem", lamentou Débora.

Posts falsos usam vídeo verdadeiro de campanha. Em uma das imagens utilizadas pelas peças desinformativas, é possível ver uma marca d'água de um perfil no Instagram (@curaparadudu). A página mencionada, que tem selo de verificação da plataforma, é a oficial da campanha de doações para Dudu e contém uma série de posts sobre como é possível ajudá-lo. No exemplo citado, os posts fraudulentos usaram um trecho de um vídeo verdadeiro da rifa de um carro feita pelos pais do garoto (aqui e abaixo). Ou seja: as publicações enganosas copiaram conteúdos da campanha real e os reproduziram tentando se passar como sendo integrantes do canal oficial.

Link em publicações falsas leva a rifa virtual. Ao clicar no link indicado pelas peças enganosas, o usuário é levado para uma página da suposta rifa virtual de um carro. Há um texto descrevendo a história de Dudu e explicando que o valor arrecadado será utilizado para custear o tratamento dele. Estão disponíveis opções que vão de três (R$ 30) a mil números (R$ 1.000). Há diversos botões espalhados pelo site com as frases "Salvar Dudu agora" e "Participar". No site Reclame Aqui, usuários relatam que, ao adquirir números da suposta rifa, é necessário pagar uma taxa extra de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) ou um frete para receber o prêmio anunciado. Mesmo efetuando este pagamento, eles nunca recebem os números do sorteio ou os itens prometidos e nem a devolução do valor depositado (aqui, aqui e aqui).

Doações para campanha real são por Pix, vaquinha virtual ou rifas em perfil oficial no Instagram. Quem quiser ajudar o garoto pode fazer doações via Pix e em uma vaquinha virtual, ou ainda comprando bilhetes para rifas de diversos itens, como um automóvel Jeep Renegade (aqui) e uma camisa autografada por todo o elenco do Santos (aqui), todos à disposição apenas no perfil oficial da campanha no Instagram (aqui).

Celebridades pedem doações em campanha verdadeira. Entre os vídeos do perfil oficial da campanha, estão depoimentos de famosos pedindo ajuda para Dudu. São os casos das cantoras Paula Fernandes (aqui e abaixo) e Ana Castela (aqui) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) (aqui).

Pais de Dudu tentam arrecadar R$ 18 milhões. O valor será utilizado para custear o tratamento do menino e que está disponível apenas nos Estados Unidos. Segundo os pais de Dudu, ainda faltam aproximadamente R$ 2 milhões para bater a meta.

Garoto é o único brasileiro diagnosticado com SPG50. Com um ano e meio de idade, Dudu foi diagnosticado com a rara doença, que afeta menos de cem pessoas no mundo. A SPG50 é uma doença neurológica degenerativa, causada por uma mutação genética, que gradativamente dificulta o desenvolvimento motor e pode levar à paralisia completa e à morte do paciente (aqui).

Posts falsos usam campanhas verdadeiras de crianças doentes para aplicar golpes. Publicações semelhantes tentam induzir as pessoas a fazer doações a crianças que têm doenças raras ou graves, mas na verdade são golpes. São os casos de postagens enganosas para arrecadar donativos para as meninas Isabela (aqui) e Maria Eduarda (aqui) e o garoto Isaac (aqui), todas desmentidas pelo UOL Confere.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

