Polícia francesa avança em investigações sobre sequestros ligados ao setor de criptomoedas

A polícia francesa realiza "mais de vinte prisões" ligadas à onda de sequestros envolvendo o setor de criptomoedas. Uma nova tentativa frustrada de sequestro aconteceu nesta segunda-feira (26).

Essas prisões estão ligadas ao sequestro, em Paris, do pai de um homem que fez fortuna com criptomoedas ? libertado pela polícia ?, bem como à tentativa frustrada, também na capital, de sequestrar a filha e o neto do CEO da empresa especializada Paymium.

Elas também têm relação com a tentativa de sequestro frustrada na segunda-feira em Nantes (oeste da França), onde investigadores da Brigada de Repressão ao Banditismo (BRB), com apoio da Brigada de Pesquisa e Intervenção (BRI), conseguiram impedir ? momentos antes da execução ? a concretização do plano de sequestro.

Esse é o episódio mais recente de uma série de sequestros ou tentativas no setor de criptomoedas na França, segundo uma fonte próxima ao caso, confirmando informações divulgadas por diversos veículos de imprensa.

A primeira investigação diz respeito ao sequestro, em 1º de maio, do pai de um homem que enriqueceu com criptomoedas. Ele foi levado por quatro homens encapuzados no 14º distrito de Paris, ao sul da capital

Uma investigação "histórica"

A vítima, ferida pelos sequestradores e pela qual foi exigido um resgate de vários milhões de euros, foi libertada 58 horas depois durante uma operação da BRI em uma casa em Essonne, um departamento ao sul de Paris, onde estava sendo mantida em cativeiro.

Cerca de cem policiais, de diversos departamentos da polícia judiciária, foram mobilizados para essa investigação "fora do comum" e "histórica", segundo uma fonte próxima das investigações.

Nesse caso, seis suspeitos foram indiciados, de acordo com outra fonte. Pelo menos cinco deles, com idades entre 18 e 26 anos, estão sendo processados por extorsão em grupo organizado, sequestro e cárcere privado com tortura ou ato de barbárie cometidos em bando.

Procurados, o Ministério Público de Paris e a Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado (Junalco) não responderam à AFP.

Alguns dias depois, em 13 de maio, a filha e o neto do CEO da Paymium escaparam de um sequestro em plena rua no 11º distrito, a leste de Paris: quatro pessoas mascaradas tentaram atacar um casal e seu filho pouco depois das 8h da manhã.

Em uma sequência espetacular, filmada e divulgada nas redes sociais, o casal se defendeu e conseguiu afugentar os agressores.

Nessa investigação, "todo o comando foi preso", afirmou a fonte próxima do caso, sem dar mais detalhes sobre o número de pessoas envolvidas.

"Ter sucesso na França, seja no setor de criptoativos ou em outro, é como colar um alvo nas costas", lamentou recentemente Éric Larchevêque, cofundador da Ledger, uma empresa que desenvolve e comercializa carteiras de criptomoedas.

Dedo decepado

No fim de janeiro, o outro cofundador da Ledger, David Balland, e sua companheira foram sequestrados em sua residência em Méreau (centro do país). O alerta foi dado por Larchevêque, que havia recebido um vídeo mostrando um dedo decepado de Balland, acompanhado de um pedido de resgate elevado em criptomoedas.

Mantido em cativeiro em Châteauroux (centro), David Balland foi libertado no dia 22 de janeiro. Sua companheira foi encontrada amarrada no porta-malas de um veículo em Essonne no dia seguinte.

Pelo menos nove suspeitos foram indiciados nesse caso, incluindo o suposto mandante do sequestro.

Em meados de maio, o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, reuniu profissionais do setor para "tomar medidas em conjunto para protegê-los".

Sem entrar em detalhes, o ministério mencionou uma "colaboração reforçada" entre as forças de segurança e os profissionais do setor, incluindo "acesso prioritário ao número de emergência 17" e uma "consulta de segurança nas residências realizada por agentes especializados" da polícia.