Pesquisadores do Fed precisam "combater incêndios" em meio a ofensiva tarifária de Trump

Por Howard Schneider e Ann Saphir

WASHINGTON/SÃO FRANCISCO (Reuters) - Funcionários do Federal Reserve têm se esforçado desde janeiro para decifrar o que as políticas comerciais do governo Trump significarão para a economia dos Estados Unidos, com registros publicados de possíveis perdas de renda, estimativas de inflação que chegam a ser 2 pontos percentuais mais altas e análises que mostram os vencedores e perdedores em cada Estado.

Os artigos e notas de pesquisa, pelo menos uma dúzia deles, adotaram diferentes abordagens para estimar as implicações da guerra comercial ainda em evolução, que elevou os impostos de importação dos EUA a níveis nunca vistos em décadas e, às vezes, aos mais altos desde a Grande Depressão.

Devido às mudanças nos anúncios do governo, com algumas das tarifas mais rígidas agora suspensas, nenhum se apresenta como definitivo.

Mas o esforço de pesquisa tem sido sistemático e constante, refletindo o papel abrangente da política comercial no debate econômico nacional e nas deliberações do Fed sobre a política monetária.

o Fed manteve a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,5% em sua última reunião, com as autoridades dizendo que estão relutantes em alterá-la até que saibam em que direção a inflação e o emprego irão oscilar. A ata dessa reunião será divulgada na quarta-feira e poderá fornecer mais detalhes sobre como a equipe e as autoridades do Fed percebem o impacto das tarifas impostas até o momento.

O diretor do Fed Christopher Waller disse em um discurso em 14 de maio que o banco central está em modo de "combate a incêndios" para entender o que ele chamou de "um dos maiores choques a afetar a economia dos EUA em muitas décadas" - um esforço conjunto para analisar uma possível reformulação do sistema de comércio global após décadas de maior integração econômica entre os países.

Depois que os anúncios de tarifas feitos por Trump em 2 de abril se mostraram maiores e mais abrangentes do que o previsto, "foram feitas perguntas como: 'O que isso fará com a economia dos EUA? O que acontecerá com a inflação e o desemprego?'", disse Waller. "As respostas a essas perguntas são obviamente sensíveis ao tempo."

A pesquisa em andamento, dizem as autoridades do Fed, será particularmente útil quando as tarifas finais e quaisquer medidas de retaliação de outros países estiverem em vigor.

No entanto, as descobertas e análises iniciais da equipe já podem estar influenciando o debate, sustentando, em geral, a conclusão básica das autoridades do Fed de que as tarifas aumentarão os preços pagos pelas famílias norte-americanas e reduzirão o poder de compra.

Autoridades do governo argumentam que as tarifas e os detalhes comerciais que eles irão impor ou negociar aumentarão os recursos do Tesouro dos EUA e impulsionarão os empregos no setor de manufatura norte-americano sem provocar uma inflação mais alta.

INFLAÇÃO EM FOCO

Os pesquisadores do Fed têm se mostrado particularmente interessados em entender como os impostos de importação influenciam os preços, um processo complexo que depende de fatores que mudam em reação uns aos outros, como a disposição dos produtores ou varejistas de compensar as tarifas com lucros menores e a capacidade dos consumidores de pagar mais por produtos importados, mudar o que compram ou renunciar a algumas compras.

Uma nota de maio dos economistas da diretoria do Fed estimou que as tarifas impostas à China em fevereiro e março já haviam acrescentado cerca de 0,3 ponto percentual aos preços dos produtos excluindo alimentos e energia nos primeiros meses do ano e que, se não fossem as tarifas, esses preços teriam caído - uma conclusão que ajuda a explicar por que as autoridades estão relutantes em cortar a taxa de juros até que saibam mais sobre a inflação que pode estar a caminho.

Tarifas maiores foram implementadas desde que esse estudo foi feito, e outras ainda maiores foram ameaçadas.

"Quando começarmos a ter contornos mais claros, acho que será o momento de realmente começar a usar esses modelos de forma mais robusta", disse o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, em comentários a repórteres em 20 de maio.

Um estudo em fevereiro do Fed de Boston sobre a inflação geral e um estudo do Fed de Atlanta divulgado no mesmo mês que analisou itens de consumo diário observaram um aumento nos preços, com as projeções dependendo das tarifas usadas para fazer as estimativas.

O fato de o nível final das tarifas continuar indefinido é outro fator que mantém as dúvidas. Trump disse que haverá uma tarifa básica de 10% sobre as importações, mas algumas das tarifas pausadas excedem 100% e, inesperadamente, o presidente disse na sexta-feira que haveria uma tarifa de 50% sobre todas as importações da União Europeia e uma taxa de 25% sobre todos os iPhones importados.

CONSUMO E RENDA

Além do aumento dos preços, as autoridades do Fed estão preocupadas com a forma como as mudanças na política comercial podem influenciar o crescimento econômico dos EUA se os consumidores, por exemplo, ficarem com menos poder de compra.

O Fed de Dallas destacou em maio um dos obstáculos para resolver essa questão. Os resultados para a economia dos EUA dependem em grande parte do fato de outros países responderem às tarifas de Trump com taxas retaliatórias sobre as exportações dos EUA.

Uma tarifa global de 25% sem retaliação poderia, na verdade, aumentar o consumo dos EUA em cerca de 0,5%, supondo que os recursos provenientes das tarifas fossem canalizados de volta para os consumidores, talvez por meio de cortes de impostos.

As mesmas tarifas com retaliação levam a um declínio geral de 1% no consumo, distribuído de forma desigual entre os Estados, com efeitos que variam de um declínio de 2,9% no Estado de Washington a um aumento de 2,6% em Wyoming. Como acontece com qualquer imposto, os impactos das tarifas variam de local para local com base na estrutura das empresas locais, sendo que os Estados que estão expostos a cadeias de oferta globais ou cujos cidadãos consomem mais produtos importados provavelmente serão mais afetados do que outros.