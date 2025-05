Pé-de-Meia: confira dicas de como usar as parcelas depositadas

O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta segunda-feira (26) o pagamento da?terceira parcela?de 2025 do programa Pé-de-Meia a estudantes do ensino médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública de todo o país.

O valor de R$ 200 é referente à?frequência?às aulas e será repassado até?2?de junho, conforme o mês de nascimento do participante do programa.

Educação financeira

Para ajudar os beneficiários na administração do dinheiro que recebem no Pé-de-Meia, o Ministério da Educação (MEC) divulgou vídeos da especialista em gestão financeira Nathália Rodrigues, a Nath Finanças, com orientações e apresentação de conceitos de educação financeira.

O material faz parte de uma série de dez vídeos curtos que serão publicados no Youtube do Ministério da Educação, a partir da parceria firmada entre a pasta e a influenciadora?digital.

Durante a série, Nath Finanças explica que o primeiro passo para começar o planejamento é definir metas e objetivos, de curto e longo prazo.

"Não adianta pegar o dinheiro do Pé-de-Meia para gastar com besteira, sendo que você também tem outras prioridades."

Nath Finanças orienta o estudante a listar seus objetivos de vida, em curto, médio e longo prazos, "porque assim você vai conseguir se organizar financeiramente da melhor maneira possível."

O segundo passo, de acordo com a especialista é registrar rendimentos e gastos, sejam eles fixos, variáveis ou extras, em uma planilha, bloco de notas ou caderno.

"Pegue seus gastos e anote semanalmente. Tire um dia da semana para você se organizar", incentiva.

Em seguida, Nath diz aos jovens que é preciso organizar as parcelas e os financiamentos, de modo a saber exatamente o que precisa pagar e quando.

Para ela, é fundamental guardar dinheiro, mesmo que pouco. Por fim, a empreendedora defende a formação de uma reserva financeira de emergência para imprevistos.

Dicas resumidas

Gastar, guardar ou investir? A partir das dicas de educação financeira da Nath finanças, o Ministério da Educação publicou em sua rede social um resumo aos estudantes, separado em três tópicos, com passo a passo.

1. Planejamento de gastos, antes de gastar

· o gasto deve caber no orçamento do estudante e de sua família;

· os gastos fixos não devem ser esquecidos, a exemplo de transporte, alimentação e aluguel;

· se conseguir, ter uma reserva de emergência;

2. Cuidado com o crédito

· evitar parcelamento de dívidas sem necessidade;

· ter atenção aos juros e multas cobrados e às cláusulas de contratos firmados;

· caso tenha dívidas, é melhor renegociar prazos e valores antes de perder o controle financeiro;

3. Economizar

· definir metas e pensar como alcançar o valor pretendido;

· separar uma quantia todos os meses, com base nas metas estabelecidas;

· lembrar que economizar representa mais segurança e liberdade no futuro.

Parcelas do incentivo

Ao todo, programa de incentivo financeiro-educacional paga aos estudantes participantes durante o ensino médio regular:

· 1 parcela anual pela matrícula, em cada um dos três anos do ensino médio;

· 9 parcelas de R$ 200, por ano, pela frequência mensal mínima de 80% nas aulas, em todos os meses letivos;

· R$ 1 mil por?ano letivo concluído com aprovação, depositados na poupança; e

· R$ 200 extras, em parcela única, para quem participar dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e for concluinte do ensino médio.

Os valores da chamada da Poupança do ensino médio podem somar até R$ 9,2 mil por?aluno, no fim da última etapa da educação básica.

?Os depósitos são feitos pelo MEC em uma conta aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos estudantes que cumprem os critérios do programa, que pode ser movimentada pelos estudantes maiores de 18 anos.

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia é voltado a estudantes matriculados no ensino médio público inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Lançado em janeiro de 2024, o programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nessa etapa de ensino.