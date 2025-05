Risco de tornados no Brasil: veja estados que podem ser atingidos

A frente fria que atinge parte do Brasil nos próximos dias pode causar até mesmo tornados em alguns estados do país entre hoje e amanhã. Os termômetros devem cair especialmente no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, com "alerta de perigo" para a queda brusca de temperatura de um dia para o outro.

O que aconteceu

Há risco de tornado no norte gaúcho, oeste paranaense, sudeste de Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina. Mas o MetSul destaca que o risco da passagem de tornados é maior no nordeste da Argentina e no Paraguai.

Os dados do MetSul indicam que de hoje até amanhã haverá um encontro de padrões divergentes de vento que pode gerar esses tornados. O encontro será entre o ar quente vindo de noroeste para Sudeste, no jato em baixos níveis, enquanto de Sul para Norte estará avançando ar muito frio. A entidade meteorológica reforça que, por mais que exista, o risco de que os redemoinhos se formem ainda não é alto.

Correntes de jato em baixos níveis estão presentes na maioria dos episódios de tornado no Sul do Brasil. Elas contribuem para gerar um padrão de vento divergente na atmosfera, conhecido como cisalhamento.

Corredor de vento trará sol antes de esfriar. Um corredor de vento forte localizado entre 1.000 e 2.000 metros de altitude vai surgir na Bolívia, transportando ar quente para a mesma região atingida pela frente fria, mas chegando algumas horas antes dela. Isso explica por que o sol deve aparecer poucas horas antes da queda de temperatura em parte do Brasil, segundo o MetSul, que previu a possibilidade (ainda baixa) dos redemoinhos de vento.

O que é um tornado?

Intensos redemoinhos de vento. Tornados são intensos redemoinhos de vento, formados por um centro de baixa pressão durante tempestades. Se os redemoinhos tocam o chão, a repentina queda na pressão atmosférica e os ventos de alta velocidade destroem o que encontram no caminho.

Geralmente duram alguns minutos; raramente duram mais de duas horas. Essas tempestades em espiral fazem do tornado um dos fenômenos mais destrutivos da atmosfera, apesar de sua curta duração, bem menor que a de um furacão, por exemplo.

Um tornado pode ter largura menor que 30 metros ou atingir até 2,5 km. Os menores tornados são denominados mínimos. Os maiores, conhecidos como máximos, atingem distâncias de até 320 km ou mais, podem durar até 2 horas e ter ventos com velocidades superiores a 400 km/h.