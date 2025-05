Onde encontrar vitamina D de forma natural? Veja alimentos com o nutriente

Quando falamos em vitamina D, logo pensamos no sol — e isso está certo. Mas o que muita gente não sabe é que a vitamina D é um complexo de cinco formas (D1, D2, D3, D4 e D5). A mais importante para o bom funcionamento do corpo é a vitamina D3.

Cerca de 80% a 90% da vitamina D3 que circula no organismo é produzida quando a pele é exposta diretamente ao sol. Esse processo acontece quando os raios ultravioletas do tipo B (UVB) atingem a pele. Outra forma de adquirir o nutriente é por meio da alimentação.

Alimentos que contêm vitamina D3:

Salmão

Sardinha

Atum

Óleo de fígado de bacalhau

Gema de ovo

Cogumelos (frescos e secos)

Frutos do mar

Leite e derivados

Exposição ao sol tem forma correta

Quando a pele entra em contato com os raios solares do tipo UVB, começam as reações enzimáticas que transformam substâncias do corpo em vitamina D3 ativa.

Para uma absorção eficaz, o ideal é tomar sol todos os dias, por pelo menos 15 a 20 minutos, sem usar protetor solar nesse momento. Mas é importante lembrar que vários fatores influenciam nesse tempo de exposição: a cor da pele, a estação do ano e o horário. Por isso, o mais seguro é seguir a orientação de um especialista.

Os raios UVB são mais fortes entre 10h e 16h, o que aumenta a produção de vitamina D. Porém, nesse horário, o risco de câncer de pele também é maior, por isso os dermatologistas não recomendam se expor ao sol nesse período. Mesmo antes das 10h e depois das 16h, ainda é possível estimular a produção de vitamina D3, embora em menor quantidade.

Para aproveitar melhor a exposição, braços e pernas devem estar descobertos, pois quanto mais pele estiver exposta, mais do nutriente o corpo pode produzir.

Vale ressaltar que a superexposição solar não leva a níveis elevados ou tóxicos de vitamina D3, mas deve ser realizada de forma ponderada por causa dos riscos de câncer de pele.

Para que serve a vitamina D

A substância tem várias funções importantes. A principal é ajudar o intestino a absorver mais cálcio, essencial para o metabolismo e a saúde dos ossos. Sem vitamina D3, o corpo só consegue absorver de 10% a 15% do cálcio que consumimos.

Além disso, ela é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico (que protege o corpo contra doenças) e dos músculos.

A vitamina D3 também ajuda o pâncreas — o órgão que produz insulina —, diminuindo o risco de diabetes. Também contribui na prevenção de doenças autoimunes, participa do controle da morte das células (o que pode ajudar a evitar certos tipos de câncer, como de mama e próstata) e auxilia na redução e no controle da pressão arterial, favorecendo a saúde do coração e dos vasos sanguíneos.

Sintomas de deficiência de vitamina D

Existem alguns sinais físicos que podem apontar deficiência da substância, como depressão, osteoporose, doenças no coração, diabetes, perda de força muscular, doenças autoimunes, gripes e resfriados frequentes, entre outras.

Quando houver suspeita, o indicado é procurar um médico, para que ele peça um exame para detectar a quantidade no corpo e avalie se é necessária uma suplementação.

