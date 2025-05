Normalização da taxa de juros do BCE provavelmente não está completa, diz Villeroy

PARIS (Reuters) - A normalização da taxa de juros na zona do euro provavelmente não está completa, disse o membro do Banco Central Europeu François Villeroy de Galhau nesta terça-feira.

"Essa normalização provavelmente não está completa, e é provável que vejamos isso em nossa reunião na próxima semana", disse Villeroy - que também é presidente do banco central francês - em um discurso.

O Conselho do BCE, que define a política monetária para a zona do euro, se reunirá em 5 de junho, e os mercados esperam que os membros reduzam a taxa de depósito de 2,25% para 2,00%.

Essa medida refletiria novamente as preocupações com a atividade econômica fraca e com o controle da inflação.

"Os números da inflação francesa de maio, publicados hoje de manhã no nível baixo de 0,6%, são mais um sinal muito encorajador de desinflação em ação", disse Villeroy.

(Por Mathieu Rosemain)