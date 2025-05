Nepalês Kami Rita Sherpa bate o próprio recorde com a 31ª escalada ao Everest

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa quebrou nesta terça-feira (27) o próprio recorde de escaladas ao Everest, ao alcançar pela 31ª vez o cume da maior montanha do mundo, anunciou a empresa que organizou sua expedição.

"Enormes parabéns ao lendário Kami Rita Sherpa por sua 31ª ascensão bem sucedida ao Everest, o maior número de ascensões de uma pessoa na história", afirmou em um comunicado a empresa Seven Summit Treks.

"Kami Rita Sherpa não precisa de apresentação. Ele não é apenas um herói da escalada nacional, mas um símbolo global do Everest", acrescentou a empresa.

Sherpa, nascido em 1970, escalou pela primeira vez a montanha emblemática em 1994 como funcionário de uma expedição comercial. Desde então, ele subiu ao Everest quase todos os anos guiando seus clientes.

No ano passado, em uma entrevista à AFP depois de escalar pela 29ª e 30ª vez os 8.849 metros da montanha, Sherpa explicou que estava "apenas trabalhando" e que não pensava em estabelecer recordes.

"Estou feliz com o recorde, mas os recordes eventualmente são quebrados", disse em maio de 2024. "Estou mais do que feliz que minhas ascensões ajudem o Nepal a ser reconhecido no mundo".

A Seven Summit Treks explicou que a última ascensão aconteceu como líder de um grupo de alpinistas indianos. "Ele não apenas chegou ao cume, mas também liderou e guiou os últimos membros da equipe ao topo".

- Fonte de receitas e prestígio -

Outro alpinista nepalês, Tashi Gyalzen Sherpa, de 29 anos, retornou nesta terça-feira a Katmandu, a capital do Nepal, com um recorde no bolso.

Ele completou quatro expedições ao cume do Everest em 15 dias, a mais recente em 23 de maio, segundo a 8K Expeditions.

"Estou orgulhoso: era um objetivo muito difícil, mas eu consegui", declarou Gyalzen Sherpa à AFP. "Até agora, os pioneiros tinham escalado várias vezes, mas não quatro vezes em uma temporada", explicou.

As duas marcas foram estabelecidas quase no final da temporada de escaladas da primavera (hemisfério norte, outono no Brasil). Mais de 500 alpinistas e seus guias alcançaram o topo do mundo nas últimas semanas, segundo o departamento de turismo do Nepal.

Duas pessoas, um filipino e um indiano, morreram durante a tentativa, um dos menores números no Everest nos últimos anos.

Para o Nepal, que possui oito das 10 maiores montanhas do planeta, a atividade é uma importante fonte de receitas.

Na atual temporada, o país emitiu mais de 1.100 permissões de escalada, 458 delas para o Everest, o que representa uma receita de mais de 5 milhões de dólares (28 milhões de reais).

Os sucessos de Kami Rita Sherpa também são motivo de orgulho para o país.

O diretor do departamento de aventuras do Ministério do Turismo, Himal Gautam, afirmou que o recorde "ajuda a levar o setor do montanhismo nepalês ao próximo nível".

Excluindo os alpinistas locais, o recorde de escaladas ao Everest pertence ao britânico Kenton Cool, que este mês chegou pela 19ª vez ao topo da montanha.

