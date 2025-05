Não tem a ver só com a idade: por que esquecemos o nome das pessoas?

Você está na fila do supermercado, encontra um conhecido da faculdade e o nome dele some como fumaça. Você sorri, disfarça, solta um genérico "e aí, quanto tempo?", mas por dentro o cérebro está gritando: "Como é mesmo o nome dele?". Se isso já aconteceu com você, saiba que esquecer nomes é mais comum do que parece.

Problema de memória ou de atenção?

Antes de se desesperar, respire fundo: esquecer nomes não significa que você está com Alzheimer. Na maioria dos casos, o cérebro simplesmente não registrou a informação como deveria. Segundo especialistas, isso está mais relacionado à atenção do que à memória em si.

"A pessoa pode se queixar de perda de memória, quando na verdade a questão é déficit de atenção. Ela não fabricou lembranças porque nem se concentrou", explica o neurologista Fábio Porto.

Ou seja: talvez, quando você se encontrou com o tal colega, estivesse pensando em outra coisa — o que ia jantar, o prazo do trabalho, o boletim do filho. O cérebro não estava presente, então não se lembrou do nome.

Envelhecer é esquecer?

A ciência mostra que os lapsos de memória começam, discretamente, a partir dos 30 anos, e vão aumentando com o tempo. Isso acontece porque neurônios da região pré-frontal (responsável por planejamento, atenção e memória de trabalho) vão morrendo aos poucos. Nada dramático, é parte do envelhecimento natural.

Nessa fase, é comum esquecer:

Nomes de pessoas (especialmente as menos próximas);

Palavras específicas (o famoso "na ponta da língua");

Fatos recentes (como onde deixou as chaves).

Mas atenção: isso é diferente de uma perda cognitiva grave. No esquecimento benigno, não há prejuízo real à vida diária. Você continua cozinhando, dirigindo, tomando seus remédios, só fica um pouco mais devagar e, de vez em quando, pode trocar o nome do neto com o do filho, por exemplo.

Imagem: iStock

Quando o esquecimento acende o alerta

Em casos mais sérios e principalmente em idosos, o esquecimento não vem sozinho. Ele costuma andar de mãos dadas com outros sintomas, como:

Desorientação no tempo e espaço;

Dificuldade para se comunicar;

Mudanças de comportamento;

Problemas com tarefas rotineiras.

Esses sinais podem indicar doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, demência frontotemporal, corpos de Lewy ou consequências de AVC. Outras causas incluem deficiência de vitamina B12, efeitos colaterais de medicamentos, pressão intracraniana alterada ou até tumores. Daí a importância de buscar um médico para uma avaliação completa.

Como dar um "up" na memória

Se esquecer nomes o incomoda, saiba que dá para treinar o cérebro e evitar que ele fique enferrujado. A chave é criar o que especialistas chamam de reserva cognitiva, um estoque de conexões neurais que ajudam a compensar perdas naturais. Confira o que ajuda:

Exercício físico regular;

Alimentação saudável e sono de qualidade;

Jogos que exigem atenção e raciocínio (xadrez, baralho, palavras cruzadas);

Aprender línguas novas, músicas, hobbies;

Interação social constante;

Anotar informações importantes em agendas;

Repassar mentalmente as tarefas do dia antes de dormir.

Como recomenda o psicólogo e neurocientista Yuri Busin, "desafiar o cérebro e mantê-lo na ativa é imprescindível". Na prática, isso significa trabalhar rotinas e aprendizados novos.

Da próxima vez, se você esquecer o nome de alguém, releve. Dê um sorriso, pergunte com naturalidade ou transforme o momento em piada. Mas, quando ouvir o nome pela segunda vez, preste atenção de verdade. Repetir mentalmente, associar o nome a alguma característica ou visualizá-lo escrito são ótimas estratégias para não esquecer de novo.

*Com informações de reportagem publicada em 20/11/2020