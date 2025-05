Musk deve atualizar planos para Marte antes do novo teste da Starship

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk deve apresentar nesta terça-feira, antes de um voo de teste de alto risco da Starship no final do dia, uma atualização sobre o plano da SpaceX de lançar missões a Marte.

Musk, a pessoa mais rica do mundo e um dos principais apoiadores do presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que passará menos tempo no governo e em campanhas políticas no futuro, para se concentrar em seu império empresarial.

Ele deve falar durante a tarde na base de lançamento de foguetes Starbase da SpaceX, no Texas, onde apresentará novos cronogramas ambiciosos para o envio do sistema de foguetes Starship da SpaceX a Marte.

O Planeta Vermelho, a dezenas de milhões de quilômetros da Terra, tem sido um destino há muito procurado, mas desafiador, para a SpaceX, bem como para os astronautas do governo dos EUA.

A SpaceX publicou um espaço reservado para sua transmissão ao vivo da palestra na plataforma X, intitulada "O caminho para tornar a vida multiplanetária". Horas depois, a empresa tentará o nono lançamento de teste da Starship, após seus dois últimos lançamentos explodirem no início do voo.

O discurso pode fornecer pistas sobre a trajetória da estratégia cósmica da Nasa. Embora Musk seja conhecido por fazer projeções excessivamente ambiciosas em conversas anteriores sobre os cronogramas de desenvolvimento da SpaceX, o bilionário acumulou mais poder e influência sobre a agenda espacial do governo Trump.

Seu programa Starship tem enfrentado dificuldades ultimamente. O foguete ficou parado por quase dois meses após uma explosão de teste em março sobre ilhas do Caribe, o que levou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a expandir suas zonas de risco de detritos.

A Starship está pronta para tentar seu nono voo de teste partindo da Starbase horas após o discurso de Musk.

(Reportagem de Joey Roulette em Washington)