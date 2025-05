'Foi misoginia, machismo': ministras defendem Marina após ataques no Senado

Ministras do governo Lula saíram em defesa de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que abandonou uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após uma série de embates envolvendo violência política de gênero.

O que aconteceu

Ministras criticaram senadores. À frente da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PR-PR) avaliou a postura dos senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Plínio Valério (PSDB-AM) como ataques contra Marina. "Inadmissível o comportamento", tuitou Gleisi.

Para Margareth Menezes, da Cultura, ataques foram mais do que uma divergência política —"foi misoginia, machismo". "É a repetição de uma lógica que tenta diminuir, humilhar e constranger mulheres que ocupam espaços de poder e decisão", disse, cobrando ainda urgência na retratação dos senadores.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ressaltou que não é a primeira vez que Marina Silva vive esse tipo de ataque. "Sinto profundamente cada gesto de desrespeito como se fosse comigo. Porque é com todas nós", escreveu Anielle, que ainda falou sobre a relação de amizade que ambas mantêm.

Manifesto o meu total apoio e solidariedade à ministra Marina Silva.



Marina Silva é minha amiga, minha referência. Hoje, ela foi desrespeitada, interrompida, silenciada, atacada no Senado enquanto exercia sua função como Ministra do Meio Ambiente.



Como mulher negra, como? pic.twitter.com/GB7VHkofIE -- Anielle Franco (@aniellefranco) May 27, 2025

Sonia Guajajara lembrou que Marina Silva já foi senadora e disse que "a reação contra sua figura fere as mulheres e o governo". "Esteve no Senado com a seriedade, responsabilidade e conhecimento sobre a questão ambiental que poucas pessoas acumulam no Brasil. Características que a qualificam para ser ministra de Estado de nosso país", falou a ministra dos Povos Indígenas.

A @MarinaSilva esteve no Senado com a seriedade, responsabilidade e conhecimento sobre a questão ambiental que poucas pessoas acumulam no Brasil. Características que a qualificam para ser ministra de Estado de nosso país. A reação contra sua figura fere as mulheres e ao governo. pic.twitter.com/5y4ZNakWBq -- Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) May 27, 2025

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, também cobrou retratação. "É um episódio muito grave e lamentável, além de misógino", disse ela, que classificou os ataques como "absurdos". "Ela foi desrespeitada e agredida como mulher e como ministra por diversos parlamentares. Em março, um deles já havia inclusive incitado a violência contra ela."

Senador já falou que queria enforcar Marina. É a esse episódio que a ministra das Mulheres se refere. Na ocasião, Plínio Valério falou em um evento: "A Marina esteve na CPI das ONGs: seis horas e dez minutos. Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la".

É preciso que haja retratação do que foi dito naquele espaço e que haja responsabilização para que isso não se repita.

Márcia Lopes, ministra das Mulheres

Marina não está sozinha, seguiremos juntas, firmes. Não passarão. Toda a minha solidariedade à ministra Marina Silva, alvo de mais um episódio inaceitável de violência política. É revoltante assistir ao desrespeito e à tentativa de silenciamento de uma mulher.

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula à ministra Marina Silva.

Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais

Marina não está sozinha. Nós seguiremos juntas, firmes. Não passarão.#ViolênciaPolíticaNão#MachismoÉViolência -- Margareth Menezes (@MargarethMnzs) May 27, 2025

Marina, simplesmente uma das mais importantes defensoras do meio ambiente, é reconhecida mundialmente. Que sua voz ecoe sempre e em todos os cantos! pic.twitter.com/gmpg56FNga -- Macaé Evaristo (@MacaeEvaristo) May 27, 2025

Marina deixou senado após ofensas

Marina levantou e foi embora após senador ofendê-la. Plínio Valério, que já é alvo de representação no Conselho de Ética pelo episódio em que falou sobre enforcá-la, disse que não ela não merecia respeito. "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", começou. "Eu sou as duas coisas", respondeu Marina. "A mulher merece respeito, a ministra, não", rebateu ele.

"Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar", condicionou Marina. Plínio Valério quis continuar a discussão, então ela recolheu seus papéis e foi embora. A sessão foi finalizada logo em seguida.

Episódio encerrou três horas de discussão acalorada. Rogério silenciou o microfone de Marina várias vezes durante a sessão, mas ela continuou falando.

O senador apontou suposta falta de modos da ministra. "Essa é a educação da ministra Marina Silva, ela aponta o dedo e...", ironizou. "Você gostaria que eu fosse uma mulher submissa, e eu não sou", respondeu Marina.

Senador reclamou da acusação de sexismo. "Agora é sexismo, ministra? Me respeite, ministra. Se ponha no seu lugar", falou.

Depois da sessão, Marina disse a jornalistas que "não aceita" que ninguém diga que ela deve "se pôr em seu lugar".