Motorola Solutions anuncia compra da empresa de rádios Silvus por US$ 4,4 bilhões

A Motorola Solutions informou que celebrou um contrato de compra da Silvus Technologies, uma empresa que projeta e desenvolve tecnologia de rede móvel de alta velocidade definida por software (Manet).

Nos termos do acordo, a Motorola concordou em pagar uma contraprestação inicial de US$ 4,4 bilhões no fechamento, compreendendo aproximadamente US$ 4,38 bilhões em dinheiro, sujeito aos ajustes habituais de dinheiro, capital de giro líquido, despesas de transação e endividamento.

O negócio prevê ainda o pagamento de aproximadamente US$ 20 milhões na forma de ações ordinárias restritas da empresa, com valor nominal de US$ 0,01 por ação, a funcionários da Silvus que estão vendendo suas participações.