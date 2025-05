Por R$ 140, miniprocessador corta, mói e tritura: 'Ótimo para o dia a dia'

Para quem deseja um processador de alimentos e não tem muito espaço na cozinha, o Guia de Compras UOL encontrou uma opção que pode interessar. O modelo Turbo Pratic, da Mondial, promete moer temperos, triturar queijos, entre outras funções. Dá para escolher entre a cor preta ou vermelha, conforme o que você mais goste e combine com o ambiente.

Também é bom frisar que o produto não é bivolt e é vendido em duas opções de voltagem: 110 V e 220 V. Por isso, lembre-se de selecionar a voltagem correta antes da compra. Detalhamos a seguir os principais atributos do produto informados pelo fabricante, bem como opiniões de quem já o utilizou.

O que a Mondial diz sobre esse produto?

Potência de 300 W

Função "pulsar"

Processa, corta, mistura, mói e tritura

Lâminas em aço inox

Jarra de 500 ml com graduação de medidas

Com trava de segurança, para que o produto funcione somente com a jarra e tampa corretamente encaixadas

Tem bocal alimentador, para adicionar ingredientes sem necessidade de remover a tampa

O que diz quem comprou?

Na Amazon, esse modelo acumula mais de 3.100 avaliações de consumidores. Reunimos algumas delas diante.

Esse miniprocessador não é barulhento. É ótimo para o dia a dia e funcionou muito bem. Eu uso para alho e cebola e recomendo.

Vânia

Para presente, foi um sucesso. Bonitinho e funcional. Não ocupa muito espaço e é muito potente. O presenteado já o elogiou.

Isabel

Este processador compacto é algo que não pode faltar na minha cozinha. É prático, útil e não ocupa espaço. Uso para processar carne, frango, temperos, vinagrete, etc.

Carmen Eunice

Gostei e satisfez as minhas necessidades! É mini, mas é útil. Bato frutas congeladas para o meu filho.

Edneya Gomes

Pontos de atenção

Contudo, a principal reclamação de quem comprou é sobre a baixa potência para triturar alimentos, além do sistema de travamento de segurança produto, que dificultaria o seu uso.

O aparelho é ótimo e o preço dele também. O problema é que só é ótimo quando funciona, o que acontece quando tampa e pote estão bem encaixados. Às vezes, uma tarefa simples se torna hercúlea por conta de um detalhe besta.

Medeiros

O sistema de travamento é muito complicado. Já é a segunda vez que dá defeito e terei que levar na assistência técnica em menos de sete meses.

Daiane Araújo

Produto fraquinho, melhor só usar para triturar coisas sem densidade.

Theo

