Minério de ferro amplia quedas após rumores de cortes na produção de aço na China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram pela terceira sessão consecutiva nesta terça-feira, em meio a novos rumores no mercado sobre cortes na produção de aço bruto na China -- principal mercado consumidor de minério --, que há muito tempo sofre com excesso de capacidade.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,76%, a 698,5 iuanes (US$97,16) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura caía 0,95%, a US$96,15 a tonelada.

Tang Zujun, vice-presidente da Associação de Ferro e Aço da China, disse na terça-feira em um evento do setor em Cingapura que a China está trabalhando para controlar a expansão do setor siderúrgico local para resolver uma incompatibilidade entre a oferta e a demanda.

"A especulação renovada em torno dos cortes na produção de aço bruto reacendeu as preocupações no mercado de minério de ferro", disseram os analistas do ANZ em nota, citando relatos não especificados que sugeriam que várias usinas na província de Shandong haviam começado a reduzir a produção.

Os cortes na produção de aço podem prejudicar a demanda por minério de ferro, um dos principais ingredientes da fabricação de aço.

As ações chinesas caíram na terça-feira, pressionadas pelas montadoras, depois que a Reuters informou que o ministério do comércio do país se reunirá com órgãos do setor e montadoras para discutir a tendência emergente de vendas de "carros usados" que nunca foram dirigidos.

Ainda assim, os lucros industriais da China ganharam ritmo em abril, segundo dados oficiais, sinalizando a resiliência econômica diante das tensões comerciais com os Estados Unidos e das persistentes pressões deflacionárias no país.

(Reportagem de Michele Pek)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS LF