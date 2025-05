Militante britânico de extrema direita é libertado da prisão após pena reduzida

Tommy Robinson, uma figura da extrema direita britânica, foi libertado da prisão onde estava encarcerado desde o final de outubro, após a decisão do Tribunal Superior de Londres de reduzir sua sentença, de acordo com um vídeo publicado nesta terça-feira (27) em sua conta na rede X.

Stephen Yaxley-Lennon, seu nome verdadeiro, foi condenado a 18 meses de prisão por violar repetidamente uma ordem judicial de 2021 que o proibia de repetir declarações difamatórias sobre um jovem refugiado sírio.

No vídeo no X após sua libertação, Tommy Robinson, de 42 anos, acusou as autoridades britânicas de "não acreditarem na liberdade de expressão" e agradeceu a Elon Musk.

O bilionário americano expressou repetidamente seu apoio ao ativista de extrema direita, compartilhando suas publicações e pedindo sua libertação.

Tommy Robinson deveria ser solto em 26 de julho, mas o Tribunal Superior decidiu em 20 de maio reduzir sua sentença, ao concluir que ele havia "garantido que cumpriria no futuro" a decisão judicial de 2021.

Robinson também foi acusado de "assédio que gerou medo de violência" contra dois jornalistas.

O incidente ocorreu entre 5 e 7 de agosto de 2024, em uma época em que o Reino Unido era abalado por uma onda de protestos anti-imigrantes e islamofóbicos, que Tommy Robinson supostamente ajudou a alimentar nas redes sociais.

Robinson deve comparecer a um tribunal de Londres em 5 de junho.

