Membro do Fed pede taxas estáveis e aguarda esclarecimentos sobre impacto de tarifas

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, pediu nesta terça-feira que as taxas de juros sejam mantidas estáveis até que haja mais clareza sobre como as tarifas comerciais mais altas afetam a inflação, alertando contra o risco de deixar de considerar o impacto de tais choques nos preços da oferta.

O choque na economia causado pelas tarifas comerciais abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a incerteza sobre a política comercial dos EUA estão forçando os bancos centrais a decidir se devem se concentrar no combate à inflação ou no apoio à atividade econômica, disse ele.

Em um "debate saudável" em andamento dentro do Fed, alguns formuladores de política monetária pediram para desconsiderar por enquanto o impacto das tarifas como um choque inflacionário transitório, priorizando assim o apoio ao crescimento econômico por meio do corte das taxas de juros, disse ele.

Outros são contra ignorar como temporária a inflação induzida pelas tarifas, já que as negociações comerciais com os EUA provavelmente não serão resolvidas rapidamente, disse Kashkari em uma conferência organizada pelo Banco do Japão em Tóquio. Ele se incluiu nessa categoria.

"Pode levar meses ou anos para que as negociações sejam totalmente concluídas, e pode haver aumentos de tarifas 'olho por olho' à medida que os parceiros comerciais respondem uns aos outros", disse ele.

O efeito total das tarifas aplicadas aos bens intermediários levará algum tempo para ser repassado aos preços finais, acrescentou.

Com a inflação dos EUA tendo excedido em muito a meta de 2% do Fed por quatro anos, há preocupações quanto ao tempo em que as expectativas de inflação de longo prazo podem evitar a desancoragem, disse ele.

"Esses argumentos apoiam uma postura de manutenção da taxa de política monetária, que provavelmente é apenas modestamente restritiva agora, até que haja mais clareza sobre o caminho das tarifas e seu impacto sobre os preços e a atividade econômica", disse Kashkari.

"Pessoalmente, considero esses argumentos mais convincentes, dada a importância primordial que atribuo à defesa das expectativas de inflação de longo prazo", disse ele.

O Fed tem mantido sua taxa de juros inalterada no intervalo entre 4,25% e 4,50% desde dezembro, já que as autoridades lutam para estimar o impacto das tarifas de Trump, que aumentaram a perspectiva de inflação mais alta e crescimento econômico mais lento este ano.