Marina Silva diz que Lula a elogiou por deixar sessão: 'Você fez certo'

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a elogiou por ter se retirado de audiência após sofrer a ataques de senadores. A declaração foi dada durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Foi ele [o presidente Lula] quem me ligou. A Janja também fez uma postagem e mandou um áudio para mim, enquanto eu estava no meio desse furacão. Mais cedo, quando a gente estava indo para o Congresso, a minha assessora disse que o Lula tinha sido hospitalizado. Eu levei um susto. Eu estava me preparando para a audiência (achei que ia para um debate, não um embate).

Mas, quando ele me ligou, a primeira coisa que perguntei a ele (até me esqueci do episódio) foi: 'como o senhor está?'. Ele me respondeu: 'Eu fiquei melhor depois que você decidiu se retirar da audiência e não ficar aguentando aquele tipo de agressão. Você fez o certo'. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Marina deixou hoje uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado após uma série de embates tensos, inclusive com senadores da base do governo Lula (PT). Ela foi embora após senador Plínio Valério (PSDB-AM), que já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra, afirmar que ela não merecia respeito.

Antes disso, a ministra já havia sido alvo do senador Marcos Rogério, presidente da comissão, que mandou cortar o áudio de Marina e disse para ela "se pôr em seu lugar". A fala foi tida como machista por outras parlamentares, que reagiram. Vários ministros —entre eles, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes— deram apoio público à colega. (Veja a declaração da ministra Márcia Lopes abaixo)

Ao Canal UOL, Marina disse ter sido intimidada e que agiu para preservar a dignidade.

É terrível você ser agredida, ser desrespeitada, você ser intimidada... Obviamente, é a tentativa de fazê-lo. Você, em determinadas situações, precisa ter atitude de preservar a dignidade, não só a minha dignidade, mas a dignidade de todas as mulheres, que muitas vezes passam situação semelhante, como 'ponha-se no seu lugar' e colocam palavras na nossa boca. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Ministra das Mulheres: 'Reação é de estarrecimento e revolta'

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, disse ter reagido com "revolta e estarrecimento" aos ataques sofridos pela colega, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no Senado.

A primeira reação é de estarrecimento e de uma revolta histórica.

Hoje mesmo, num grupo com as dez ministras do governo federal, eu sugeri que a gente se reúna para discutirmos encaminhamentos muito concretos em relação a essa situação vivida pela ministra Marina, e que pode ser vivida por qualquer uma de nós. Cada vez que há uma sabatina, no Congresso, já há mesmo um temor de que vai haver desrespeito ou discriminação. Márcia Lopes, ministra das Mulheres

Kotscho: 'O que senador fez com Marina Silva é coisa de cafajeste'

No UOL News, o colunista Ricardo Kotscho afirmou que o senador Marcos Rogério (PL-SP) teve um comportamento de cafajeste ao promover ataques contra a ministra Marina Silva.

Isso que vimos aí é o mais puro bolsonarismo, coisa de cafajeste. Tem que cassar o mandato desse senador, sumariamente, pela Comissão de Ética. Mas faz tempo que a Comissão de Ética não funciona nesse Congresso. Seja para governo ou oposição. Trata-se de uma agressão covarde a uma mulher respeitada no mundo inteiro.

Olha, em mais de 60 anos de jornalismo, nunca vi nada parecido. Nunca vi um congresso como esse. É uma baixaria atrás da outra, é revoltante. Fico revoltado de ver isso. Como cidadão, como jornalista, é inadmissível o que aconteceu lá hoje.

A ministra Marina Silva, que eu conheço há muitos anos, ela mostrou que fez, ela se deu ao respeito, colocou o Marcos Rogério, senador, no lugar dele. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Josias: 'Comportamento de senador frente a Marina Silva foi deprimente'

Ainda durante o UOL News, o colunista Josias de Souza também criticou o comportamento de Rogério, classificando como machista, deprimente e inaceitável. A ministra Marina está vivendo uma fase muito delicada. Ela sofre pressões internas no governo e externas no Legislativo. A Marina não é de fugir de briga e, quando lhe retiram o direito à voz (desligaram o microfone dela), continuou falando. E aí tivemos essa cena deprimente. O presidente dessa comissão dizendo 'coloca-se em seu lugar'. Realmente é muito triste. Josias de Souza, colunista do UOL

