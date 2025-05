Marina abandona sessão tensa após senador dizer que ela não merece respeito

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deixou hoje uma sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado, após uma série de embates tensos, inclusive com senadores da base do governo Lula (PT).

O que aconteceu

Marina levantou e foi embora após senador ofendê-la. Plínio Valério (PSDB-AM), que já é alvo de representação no Conselho de Ética por dizer que gostaria de enforcar a ministra, disse que não ela não merecia respeito. "Olhando para a senhora, estou falando com a ministra, e não com uma mulher", começou. "Eu sou as duas coisas", respondeu Marina. "A mulher merece respeito, a ministra, não", rebateu ele.

"Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar", condicionou Marina. Plínio Rogério quis continuar a discussão, então ela recolheu seus papéis e foi embora. A sessão foi encerrada logo em seguida.

Episódio foi o ponto final de três horas de discussão acalorada. Marina foi chamada à comissão para discutir a criação de unidades de preservação marinha na costa de estados amazônicos, projeto que foi criticado por senadores do PSD, Lucas Barreto (AP) e Omar Aziz (AM), legenda da base do governo, que têm interesse na exploração da região.

Embate com Plínio Valério aconteceu logo após o presidente da comissão, o senador Marcos Rogério (PL-RO), falar para a ministra "se pôr no seu lugar". Rogério silenciou o microfone da ministra várias vezes durante a sessão, mas Marina continuou falando.

O senador apontou suposta falta de modos da ministra. "Essa é a educação da ministra Marina Silva, ela aponta o dedo e...", ironizou. "Você gostaria que eu fosse uma mulher submissa, e eu não sou", respondeu Marina.

Senador reclamou de acusação de sexismo. "Agora é sexismo, ministra? Me respeite, ministra. Se ponha no seu lugar", falou.

Fala gerou confusão e gritaria. Marina chegou a pegar a mão do senador, que acenava fazendo sinal de "não", e abaixá-la. Uma das únicas duas senadoras mulheres presentes na sessão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) disse que o presidente da comissão estava desrespeitando a ministra, e que o comportamento dele era absurdo.

*Texto em atualização.